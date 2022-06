Francúzsko chce mať na jeseň plné zásobníky plynu

Paríž 23. júna (TASR) - Francúzska vláda si dala za cieľ naplniť zásobníky zemného plynu do jesene na plnú kapacitu. Európske štáty sa totiž pripravujú na zníženie dodávok od hlavného dodávateľa Ruska, keďže vojna na Ukrajine sa vlečie. Uviedla to vo štvrtok premiérka Elisabeth Borneová. TASR správu prevzala z AFP.



"Zabezpečujeme úplné naplnenie našich skladovacích kapacít s cieľom dosiahnuť takmer 100 % kapacity do začiatku jesene," povedala.



Francúzsko postaví tiež nový plávajúci metánový terminál, na zvýšenie dodávok energií po mori, dodala.



Reuters v separátnej správe citoval hovorcu Európskej komisie, podľa ktorého štáty Európskej únie (EÚ) doposiaľ dokázali nahradiť znížené dodávky plynu z Ruska, ale zintenzívňujú tiež prípravy na prípadné ďalšie obmedzenia toku ruského plynu.



"Podľa našej výmeny informácií s národnými orgánmi je v súčasnosti zaručená bezpečnosť dodávok plynu v Nemecku aj v EÚ. Nižší prílev plynu z Ruska možno zatiaľ kompenzovať," uviedol hovorca Komisie.



Šéf EÚ pre energetiku a ministri členských krajín bloku budú v pondelok (27. 6.) diskutovať o možných opatreniach na zníženie dopytu po plyne a zintenzívňujú prípravy na prípadné zhoršenie situácie, dodal hovorca.