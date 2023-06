Francúzsko chce odstrániť dieru v daňovom systéme, ťaží z nej AirBnB

Paríž 9. júna (TASR) - Francúzske ministerstvo financií pracuje na plánoch na odstránenie diery v daňovom systéme, ktorá zvýhodňuje krátkodobé prenájmy ubytovania, aké ponúka napríklad platforma AirBnB. Oznámil to v piatok minister financií Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Mnohé veľké francúzske mestá čelia nedostatku bytov, z čoho je často obviňované ich prenajímanie turistom na platformách, akou je AirBnB.



Trojica zákonodarcov z viacerých strán minulý mesiac vyzvala na sprísnenie pravidiel, ktoré regulujú takéto prenájmy. A tiež na ukončenie výhodnejších daní pre krátkodobé prenájmy oproti bežným dlhodobým prenájmom.



"Je pre mňa ťažké pochopiť veľmi priaznivé daňové zaobchádzanie s AirBnB. Chystáme sa reformovať daňové pravidlá a ja predložím návrhy," povedal Le Maire pre televíziu BFM TV.



Dodal, že vzhľadom na obrovský nárast prenajímaných bytov, nie je dôvod ponechávať takú výhodnú daň z krátkodobého ubytovania.



Predstaviteľ ministerstva financií v tejto súvislosti uviedol, že na plánoch sa pracuje a zatiaľ nie je jasné, či budú zahrnuté do rozpočtu na rok 2024, ktorý bude pravdepodobne zverejnený koncom septembra.



Takmer 20 % ľudí v parížskom regióne, ktorí zatiaľ ešte neprenajímajú svoj byt alebo jeho časť cez AirBnB, to plánuje urobiť počas budúcoročných olympijských hier vo francúzskom hlavnom meste. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si platforma objednala u spoločnosti Ifop.



AirBnB, ktorá je firemným sponzorom hier, odmietla komentovať Le Maireove poznámky.