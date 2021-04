Francúzsko chce ozdravovať verejné financie len postupne

Paríž 9. apríla (TASR) - Francúzsko odmieta razantné škrty a verejné financie chce po koronakríze ozdravovať len postupne. Úsporné opatrenia by totiž mohli priškrtiť rast ekonomiky, vyplýva z dlhodobého rozpočtového plánu krajiny.



Podľa plánu ministerstva financií rozpočtový deficit neklesne pod 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2027. Znižovanie schodku by mohlo byť aj rýchlejšie a deficit by sa mohol dostať pod 3 % HDP už v roku 2025, to by však vyžadovalo veľké výdavkové škrty a zvýšenia daní.



"Nesmieme urobiť rovnakú chybu ako v roku 2009, keď sme sa okamžite pokúšali opraviť verejné financie," uviedol v piatok v rozhovore pre Sud Radio minister financií Bruno Le Maire. Ozdravenie musí podľa neho prísť v správnej chvíli, inak hrozí, že sa zastaví oživovanie ekonomiky.



Paríž predloží svoj fiškálny plán Európskej komisii (EK) ešte tento mesiac. Francúzsko nemá v úmysle meniť dane, chce však obmedziť ročný nárast výdavkov. "Zvyšovanie daní by oslabilo návrat k rastu, zničilo by dôveru," uviedol Le Maire. "Musíme nájsť iné riešenia." Dodal, že Francúzsko čakajú po zotavení ekonomiky z pandémie štrukturálne reformy vrátane dôchodkovej reformy.