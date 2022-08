Francúzsko chce pomáhať domácnostiam s vysokými cenami energií

Paríž 28. augusta (TASR) - Francúzska vláda plánuje aj v budúcom roku pomáhať domácnostiam, ktoré zápasia s dôsledkami rastúcich cien energií. Uviedla to v rozhovore pre francúzsky denník Le Parisien francúzska premiérka Élisabeth Borneová.



"Budeme aj naďalej uplatňovať opatrenia na zmiernenie dôsledkov rastu cien energií a prijmeme špecifické opatrenia s cieľom pomôcť tým najzraniteľnejším," povedala Borneová. "Francúzi sa nemusia obávať. Nenecháme ceny energií vyletieť do závratných výšok," dodala. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podobne sa vyjadril minister financií Bruno Le Maire. Ako povedal v sobotu (27. 8.) pre francúzsku televíznu stanicu BFM, budúcoročný rast cien elektrickej energie bude vláda limitovať. Zároveň rodinám, ktoré budú mať s platením účtov za elektrinu najväčšie problémy, poskytne finančnú pomoc. Vyjadril sa tak iba niekoľko dní potom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval, že Francúzov čakajú "náročné mesiace".



Francúzska vláda musí v nasledujúcich týždňoch rozhodnúť, či obnoví cenové stropy na elektrinu a plyn, ktorých platnosť vyprší koncom roka. Rovnako musí rozhodnúť aj o tom, či bude naďalej umožňovať nákupy palív so zľavou. Opatrenia síce prispeli k miernejšiemu rastu spotrebiteľských cien v porovnaní s inými európskymi krajinami, negatívne však vplývajú na verejné financie.