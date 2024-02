Francúzsko chce spustiť úniu kapitálových trhov s menším počtom krajín

Gent 23. februára (TASR) - Francúzsko chce, aby úniu kapitálových trhov spočiatku vytvorili iba tie štáty, ktoré ju podporujú. Celý proces by sa tak podľa Paríža zrýchlil, keďže pre čakanie na súhlas všetkých 27 štátov Európskej únie (EÚ) sa otázku takejto únie nedarí vyriešiť už niekoľko rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Francúzsky minister financií Bruno Le Maire pred schôdzkou ministrov financií EÚ v belgickom Gente povedal, že únia kapitálových trhov je kľúčová na mobilizáciu súkromných financií s cieľom zabezpečiť investície na rozvoj umelej inteligencie a prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Podľa odhadov Francúzska a Nemecka si digitálna a takzvaná zelená transformácia európskej ekonomiky vyžadujú každý rok navyše zo súkromných zdrojov zhruba 500 miliárd eur. Investori však budú ochotní tieto peniaze poskytnúť iba vtedy, ak bude investovanie na momentálne silne fragmentovanom európskom kapitálovom trhu jednoduchšie.



Doteraz sa podarilo urobiť iba malý pokrok. Je totiž problém nájsť spoločného menovateľa pri takých rozdielnych finančných a právnych systémoch jednotlivých členských štátov EÚ, uviedli predstavitelia Európskej únie.



"Viac než šesť rokov sa usilujem o úniu kapitálových trhov. A dospel som k záveru, že odštartovať úniu s 27 štátmi je nemožné," povedal Le Maire novinárom pred začatím schôdzky. Dodal, že v Gente sa pokúsia o vytvorenie únie na dobrovoľnej báze. "Ak sa na začiatok k iniciatíve pripoja tri, prípadne štyri členské štáty, bude to dobrý základ," povedal Le Maire.



Pôvodne sa očakávalo, že ministri financií EÚ vydajú vyhlásenie o potrebe urýchliť práce na vytvorení únie kapitálových trhov. Podľa francúzskeho ministra financií je to však málo.



"Vyhlásenie nestačí. Už mám dosť neustálych diskusií a prázdnych vyhlásení. Vážne si myslíte, že Čínu alebo Američanov ohromia naše vyhlásenia? Potrebujeme rozhodnutia," dodal.



Aj podľa nemeckého ministra financií Christiana Lindnera je potrebný väčší pokrok, naďalej však trvá na tom, aby s úniou súhlasilo 27 štátov. "Bilaterálne iniciatívy alebo iniciatívy v rámci menšieho počtu (členov) sú možné, cieľom však musí byť spoločný postup," povedal Lindner.