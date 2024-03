Francúzsko chce v lete uviesť do prevádzky novú jadrovú elektráreň

Paríž 30. marca (TASR) - Francúzsko tento rok v lete prvýkrát po viac ako 20 rokoch uvedie do prevádzky novú jadrovú elektráreň. Regulačný úrad pre jadrovú energiu povolil posledné prípravné kroky na spustenie nového reaktora v meste Flamanville pri Lamanšskom prielive, oznámil v stredu (27. 3.) štátny energetický podnik EDF. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prvé jadrové palivo by mali do elektrárne doviezť v najbližších týždňoch a pripojenie tlakovodného reaktora (EPR) k národnej elektrickej sieti sa plánuje na leto. Výstavba kontroverzného reaktora sa začala v roku 2007 a namiesto pôvodne odhadovaných nákladov vo výške 3,3 miliardy eur sa teraz očakáva, že bude stáť viac ako 12 miliárd eur. Uvedenie do prevádzky sa má uskutočniť o 12 rokov neskôr, ako bolo pôvodne plánované.



Na rozdiel od susedného Nemecka sa Francúzsko naďalej spolieha na rozširovanie jadrovej energie v záujme energetickej bezpečnosti a dosiahnutia svojich cieľov v oblasti ochrany klímy.



Najstaršiu francúzsku jadrovú elektráreň vo Fessenheime v Alsasku v roku 2020 odstavili. Uvažuje sa však o výstavbe 14, prípadne aj viacerých nových elektrární. Okrem toho sa má predĺžiť prevádzková životnosť 32 existujúcich elektrární zo 40 na 50 rokov.



Francúzsko má spolu 56 jadrových elektrární a je druhým najväčším výrobcom nukleárnej energie na svete po USA.