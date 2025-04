Francúzsko chce z dočasnej jednorazovej dane z majetku urobiť trvalú

Paríž 14. apríla (TASR) - Francúzsky minister hospodárstva Eric Lombard by chcel z dočasnej dane pre bohatých urobiť trvalú daň, aby bolo verejné financovanie „spravodlivejšie“. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Lombard v nedeľu (13. 4.) pre televíznu stanicu BFMTV povedal, že toto opatrenie bude súčasťou snahy nájsť v rozpočte na budúci rok 40 miliárd eur, najmä z úspor, aby sa rozpočtový deficit v roku 2026 dostal na úroveň 4,6 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Podľa Lombarda desaťtisíce francúzskych občanov s vysokými príjmami budú musieť platiť každý rok viac, keďže krajina bojuje s „horou dlhov“, ktorá znepokojuje trhy a ratingové agentúry.



Jednotlivci, ktorí zarábajú viac ako 250.000 eur ročne, a páry so spoločným príjmom vyšším ako 500.000 eur budú tento rok platiť daň z príjmu vo výške minimálne 20 %. Pôvodne malo ísť len o dočasnú daň, ale Lombard pre BFMTV vyhlásil: „Dúfam, že tento príspevok bude trvalý,“ a dodal, že za rok 2024 priniesol dve miliardy eur.



Ministerstvo hospodárstva už začalo pracovať na „overení toho, či mechanizmy, ktoré umožňujú zníženie daní pre najbohatších, fungujú spravodlivejším spôsobom“.



Špeciálna daň pre veľké spoločnosti, ktorá priniesla 8 miliárd eur, sa nebude opakovať, uviedol Lombard. „Na druhej strane, ten dvojmiliardový príspevok od ľudí s vysokými príjmami, na tom chceme popracovať, buď ho zachovať, alebo zlepšiť,“ povedal.



Pôvodne bola podľa neho táto daň zdrojom financií, ale stáva sa z nej tiež otázka spravodlivosti. „Od všetkých žiadame veľké úsilie,“ pripomenul minister a poukázal na fakt, že Francúzsko je „v rozpočtovej pohotovosti,“ pričom ako dôvod uviedol „kumulatívne deficity“.



Francúzsky dlh vlani vzrástol o 202,7 miliardy eur na 3,3 bilióna eur, čo podľa oficiálneho štatistického úradu predstavuje 113 % HDP. Lombard priznal, že to predstavuje hrozbu pre finančnú stabilitu Francúzska.