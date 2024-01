Francúzsko chce zrýchliť rozširovanie jadrovej energetiky

Paríž 8. januára (TASR) - Francúzsko chce zrýchliť tempo rozširovania jadrovej energetiky a do roku 2050 zvažuje výstavbu ôsmich nových elektrární namiesto doteraz plánovaných šiestich. Oznámila to v pondelok ministerka pre energetickú transformáciu Agnés Pannier-Runacherová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Do roku 2050 potrebujeme osem ďalších reaktorov alebo kapacitu ôsmich ďalších reaktorov," povedala Pannier-Runacherová pre rozhlasovú stanicu France Info. Dodatočnú kapacitu by podľa nej mohli zabezpečiť aj menšie modulárne reaktory namiesto klasických jadrových elektrární. Francúzsko sa zároveň zameriava aj na rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov, ktoré sú škodlivé pre klímu, dodala ministerka. Jadrová energia a obnoviteľné zdroje by sa nemali stavať proti sebe, pričom je dôležité, aby Francúzsko malo dostatok energie za prijateľnú cenu, zdôraznila.



Okrem výstavby nových reaktorov sa vo Francúzsku počíta aj s predĺžením prevádzkovej životnosti existujúcich jadrových elektrární zo 40 na 50 rokov.