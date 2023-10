Francúzsko chce zvýšiť produkciu obnoviteľných zdrojov do roku 2035

Paríž 15. októbra (TASR) - Francúzsko si kladie za cieľ zdvojnásobiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov do roku 2035. To znamená bezprecedentný nárast solárnej a veternej energie v snahe dosiahnuť tzv. uhlíkovú neutralitu do roku 2050. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Vláda v Paríži si dala za cieľ zvýšiť na 140 až 175 gigawattov (GW) kapacity na výrobu veternej, slnečnej a vodnej energie za 12 rokov do roku 2035 zo 63,5 GW v minulom roku. Stanovené boli aj ciele pre nárast využívania bioplynu, obnoviteľných a syntetických palív, vodíka a zachytávania uhlíka.



Ambiciózne ciele podčiarkujú rozsah úloh na ceste Francúzska k dosiahnutiu klimatických cieľov. Potreba nížiť závislosť od fosílnych palív sa stala naliehavejšou, keď ceny ropy a plynu prudko vzrástli po invázii Ruska na Ukrajine.



Obnoviteľná energia sa v minulom roku podieľala 21 % na celkovej spotrebe vo Francúzsku. Cieľom vlády je tento podiel zdvojnásobiť do konca dekády. Prechod si bude vyžadovať desiatky miliárd eur verejných a súkromných investícií každý rok a opatrení na podporu lokálnej akceptácie veterných turbín a solárnych fariem.



Na dosiahnutie svojich cieľov prijala francúzska vláda kontroverznú legislatívu zameranú na urýchlenie investícií do obnoviteľných zdrojov. Poskytuje tiež stimuly na uľahčenie výstavby nových výrobných zariadení pre širokú škálu produktov od batérií pre elektrické autá po solárne panely a tepelné čerpadlá.



Francúzsko plánuje tiež posilniť podporu biometánu s cieľom dosiahnuť 15 % dodávok vo svojej plynárenskej sieti v roku 2030 a bude podporovať výrobu kvapalných biopalív a syntetických palív.



Zvýši aj dotácie na teplo vyrobené z obnoviteľných zdrojov, akými sú drevo, tepelné čerpadlá a geotermálna energia. Výroba takzvaného obnoviteľného tepla by mala podľa vlády vzrásť až na 419 terawatthodín (TWh) v roku 2035 zo 183 TWh v roku 2023.



Vláda zároveň pripravuje tender na rozvoj projektov zachytávania uhlíka ako súčasť svojho plánu pomôcť veľkým výrobcom znížiť ich emisie. Bude sa snažiť do roku 2030 zvýšiť na štvornásobok verejné nabíjacie miesta pre elektromobily, ako aj dotácie na renováciu domov a budov.