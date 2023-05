Francúzsko diskutuje o ratingu s agentúrou Standard and Poor's

Paríž 28. mája (TASR) - Francúzsko je v úzkom kontakte a vedie rozhovory s ratingovou agentúrou Standard and Poor's (S&P) po tom, ako mu v apríli ďalšia z renomovaných agentúr, Fitch, znížila ratingovú známku. To znovu vyvolalo obavy o vládne financie druhej najväčšej ekonomiky eurozóny. Uviedla to v nedeľu premiérka Elisabeth Borneová. TASR správu prevzala z AFP.



Minister financií Bruno Le Maire ponúkol "podrobné vysvetlenia S&P o tom, čo všetko robíme, aby sme dostali naše verejné financie pod kontrolu pred ich rozhodnutím o ratingu začiatkom júna," povedal Borneová pre rozhlasovú stanicu židovskej komunity Radio J.



Agentúra Fitch minulý mesiac znížila ratingovú známku Francúzska na AA-, čo je niekoľko stupňov pod najvyššou známkou AAA, ktorú majú Nemecko a Holandsko. Fitch svoje rozhodnutie odôvodnila "pomerne veľkými fiškálnymi deficitmi Francúzska a len miernym pokrokom pri fiškálnej konsolidácii".



Ratingové známky majú pritom vplyv na podmienky pôžičiek, keď sa vlády snažia získať peniaze na finančných trhoch.



Dlh Francúzska dosiahol na konci minulého roka takmer 112 % hrubého domáceho produktu (HDP). Prispeli k tomu reakcia vlády na pandémiu nového koronavírusu a veľkorysá podpora domácností a firiem počas krízy cien energií, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.



"Zaviedli sme reformy, nedávno sme zverejnili cestu pre konsolidáciu vládnych financií do roku 2027 a zníženie nášho deficitu na 2,7 % HDP" zo súčasnej úrovne blízko 5 % HDP," povedala Borneová.



Ministerstvo financií dúfa, že kontroly vládnych výdavkov v kombinácii s rýchlejším rastom ekonomiky môžu v nasledujúcich piatich rokoch znížiť celkovú úroveň dlhu na 108 % HDP.



Fitch však bola minulý mesiac menej optimistická a predpovedala, že pomer dlhu Francúzska k HDP v skutočnosti za rovnaké obdobie vzrastie na viac ako 114 %.



Borneová pre Rádio J vyhlásila, že vláda sa snaží aktívne podporiť firmy, a nie čakať na to, aké budú ekonomické podmienky.



Fitch vo svojej aprílovej správe ocenila silnejší pracovný trh vo Francúzsku vďaka reformám zavedeným od nástupu prezidenta Emmanuela Macrona do úradu v roku 2017, pričom tvrdohlavo stabilná nezamestnanosť už klesla na 7,1 %.



Macronova spochybňovaná dôchodková reforma, ktorá zvyšuje vek odchodu do dôchodku na 64 rokov, čo vyvolalo masové demonštrácie a intenzívny odpor v parlamente, by mohla ďalej podporiť trh práce a prípadne zlepšiť vyhliadky rastu v strednodobom až dlhodobom horizonte, dodala vtedy Fitch.