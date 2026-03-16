Francúzsko hrozí Indii zablokovaním prostriedkov na ochranu klímy
Ministerka pripomenula, že India stále nezverejnila svoj aktualizovaný plán znižovania emisií.
Autor TASR
Brusel 16. marca (TASR) - Francúzsko varovalo Indiu, že by mohlo zablokovať vyplácanie finančných prostriedkov na ochranu klímy v rámci obchodnej dohody s Európskou úniou (EÚ), ak krajina nezlepší svoje úsilie v boji proti globálnemu otepľovaniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
EÚ by mala zaujať dôraznejší postoj voči nečinnosti v oblasti ochrany klímy a uprednostniť aktívnejší prístup v rokovaniach s rozvíjajúcimi sa ekonomikami, uviedla v pondelok francúzska ministerka pre ekologickú transformáciu Monique Barbutová. Ako príklad spomenula Indiu, ktorá v januári podpísala s Bruselom významnú obchodnú dohodu. Podľa dohody má EÚ zaplatiť Indii 500 miliónov eur na podporu zelenej transformácie najľudnatejšej krajiny sveta. Ministerka pripomenula, že India stále nezverejnila svoj aktualizovaný plán znižovania emisií, známy pod označením Národne stanovené príspevky (NDC), ktorí musia signatári Parížskej dohody o klíme z roku 2015 predkladať každých päť rokov. Termín stanovený OSN vypršal minulý rok.
„Nepodporujem takéto financovanie, kým India nepredloží NDC v súlade so svojimi záväzkami a nezvolí mierne odlišný prístup voči EÚ v rokovaniach o klíme,“ povedala Barbutová.
Viac ako 60 krajín vrátane hlavných príjemcov medzinárodnej finančnej podpory v oblasti klímy - ako sú India, Egypt a Filipíny - ešte nevypracovalo svoju aktualizovanú verziu plánov znižovania emisií. India je tretím najväčším producentom skleníkových plynov na svete, po Číne a Spojených štátoch.
Brusel by mal v rokovaniach o klíme zaujať tvrdší postoj s dôrazom na „strategickejší a tiež transakčnejší prístup“, pokračovala francúzska ministerka. „To znamená - Platíme len vtedy, ak konáte,“ povedala a dodala, že svoje obavy vyjadrila aj v správe pre Európsku komisiu (EK). „Európa by mala poskytovať finančnú podporu iba krajinám, ktoré samy prijmú dôveryhodné záväzky v rámci Parížskej dohody,“ zdôraznila.
Ministri členských štátov EÚ zodpovední za klímu sa stretnú v utorok (17. 3.) v Bruseli na rokovaniach o klimatickej diplomacii 27-členného bloku.
