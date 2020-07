Francúzsko je ochotné pomôcť železničnej spoločnosti SNCF

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzsko je pripravené pomôcť štátnej železničnej spoločnosti SNCF prekonať krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to francúzsky minister dopravy Jean-Baptiste Djebbari, podľa ktorého by vláda mala firme poskytnúť niekoľko miliárd eur.



Ako povedal v rozhovore pre denník Le Figaro, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters, o forme pomoci vláda ešte nerozhodla. Jednou z možností je napríklad navýšenie kapitálu.



"SNCF nemá problém s cash flow. Napriek tomu je štát ochotný spoločnosť podporiť niekoľkými miliardami eur," povedal Djebbari. Za to však, ako dodal, vláda očakáva "dobré výsledky v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti".



V samostatnom rozhovore pre rozhlasovú stanicu France Info zasa minister uviedol, že vláda plánuje posilniť aj nákladnú železničnú dopravu. "Po železnici sa z celkového objemu tovaru prepraví približne 9 %. Chceli by sme, aby sa tento podiel zvýšil do roku 2030 na 18 %," dodal Djebbari.