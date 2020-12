Francúzsko je pripravené na kontroly tovaru a cestujúcich do Británie

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzsko vo štvrtok oznámilo, že je pripravené zaviesť nové kontroly tovaru a cestujúcich smerujúcich do Británie od budúceho roka, aj keď nebude k dispozícii dohoda o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z jednotného trhu Európskej únie (EÚ).



Po tom, ako Británia a EÚ po nočných rozhovoroch priznali, že medzi oboma stranami stále existujú veľké rozdiely v názoroch na sporné body, francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune a minister pre rozpočet Olivier Dussopt skontrolovali prípravy na brexit na stanici Gare du Nord v Paríži, kam prichádzajú vlaky Eurostar z Londýna.



"Sme pripravení," uviedol Beaune, ktorého krajina tlačí na EÚ, aby neponúkala Londýnu veľké ústupky v obchodnej dohode po brexite. Dodal, že Francúzsko bude do poslednej hodiny posledného dňa kontrolovať prípravy na zmenu, ktorá nastane 1. januára, "nech sa stane čokoľvek".



"Nech sa stane čokoľvek, 1. januára budeme v inom svete bez ohľadu na to, či dôjde k dohode s Britániou alebo nie," vyhlásil.



Spojené kráľovstvo opustilo EÚ 31. januára 2020 a na konci tohto mesiaca opustí aj jednotný trh a colnú úniu bloku, čím sa skončí polstoročie jeho integrácie.



Vyjednávači z Londýna a Bruselu sa pokúšajú dosiahnuť dohodu o obchode po skončení sa prechodného obdobia v závere tohto roka. Rozhovory však už mesiace viaznu a do konca roka zostávajú len tri týždne.



Dussopt uviedol, že na riešenie situácie po 1. januári 2021 bolo prijatých ďalších 600 colníkov, a to aj na Gare du Nord.



"Gare du Nord sa stane výstupným bodom z Európskej únie, výstupným bodom z vnútorného trhu. Británia sa stane samostatnou krajinou," vysvetlil.



Povedal, že jednou zo zmien bude kontrola pasov a ich opatrenie pečiatkou, keďže na cestu medzi Francúzskom a Britániou budú po novom potrebné cestovné pasy, nie identifikačné preukazy. Francúzski colníci budú vykonávať kontroly vo vlakoch, ktoré budú cez tunel pod Lamanšským prielivom smerovať do Británie.