Francúzsko je pripravené pomôcť Eurostaru, rokuje s Britániou

Paríž 21. januára (TASR) - Francúzska vláda je pripravená pomôcť spoločnosti Eurostar prevádzkujúcej vlaky medzi Britániou a kontinentálnou Európou cez tunel pod Lamanšským prielivom. Spoločnosť ťažko zasiahli cestovné obmedzenia, ktoré vlády zaviedli s cieľom zmierniť šírenie nového koronavírusu.



Ako povedal Jean-Pierre Farandou, šéf francúzskej železničnej spoločnosti SNCF, ktorá je väčšinovým akcionárom Eurostaru, situácia v tejto firme je "kritická". Začiatkom týždňa vyzval vládu, aby spoločnosti poskytla rovnakú podporu, akú dostali na prekonanie koronakrízy aerolínie. SNCF kontroluje v Eurostare 55 %, ďalšími akcionármi sú belgická železničná spoločnosť a z britskej strany súkromní investori.



Francúzska vláda reagovala a ako vo štvrtok uviedol na pôde parlamentu minister dopravy Jean-Baptiste Djebbari, vláda je pripravená firme pomôcť. Zároveň o probléme rokuje s britskou stranou, dodal.



V dôsledku obmedzení zavedených po nástupe pandémie nového koronavírusu Eurostaru prudko klesol počet cestujúcich a spoločnosť sa obáva, že do konca prvého štvrťroka sa dostane do defaultu. Šéf Eurostaru Jacques Damas varoval, že "v prípade ďalšieho zhoršenia krízy by sa tak mohlo stať aj skôr".