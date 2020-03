Francúzsko je pripravené v prípade potreby veľké firmy aj znárodniť

Paríž 17. marca (TASR) - Francúzska vláda je pripravená využiť všetky možnosti na podporu veľkých firiem, ktoré ohrozujú otrasy na finančných trhoch. V prípade potreby pristúpi vláda aj k ich zoštátneniu. Uviedol to v utorok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Ministrove vyhlásenie je zatiaľ najsilnejším dôkazom pripravenosti Francúzska urobiť čokoľvek na stabilizáciu kľúčových firiem, ktoré do ťažkostí dostal nový koronavírus šíriaci sa z Číny do celej Európy.



"Nebudem váhať použiť všetky dostupné prostriedky na ochranu veľkých francúzskych podnikov," povedal Le Maire novinárom na tlačovej konferencii. Ako dodal, je to možné urobiť napríklad prostredníctvom rekapitalizácie, ak to však bude potrebné, nebojí sa použiť ani výraz znárodnenie. Ktoré firmy by vláda riešila ako prvé, však nezverejnil.



Le Maire zároveň privítal rozhodnutie francúzskeho úradu pre dohľad nad finančnými trhmi zakázať predaj nakrátko, pričom dodal, že zákaz by sa mohol predĺžiť aj na mesiac, ak to bude potrebné. Francúzsky úrad Autorité des marchés financiers (AMF) zakázal predaj nakrátko 92 akcií v snahe upokojiť zmätok na trhu. Zákaz sa týka akcií kľúčových francúzskych spoločností, ako je napríklad banka BNP Paribas, automobilka Renault či letecká spoločnosť Air France KLM. Všetky zaznamenali v minulých dňoch prudký pokles hodnoty akcií.