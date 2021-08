Francúzsko bude krízovú podporu firiem poskytovať už iba podľa potreby

Paríž 30. augusta (TASR) - Francúzsko ku koncu septembra ukončí krízovú podporu svojich firiem, ktorú uplatňuje od začatia sa pandémie nového koronavírusu, a pomoc bude poskytovať iba podnikom, ktoré budú naďalej zápasiť s problémami. Uviedol to v pondelok francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Na začiatku koronakrízy na jar minulého roka francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil, že vláda bude poskytovať podnikom pomoc s cieľom udržať ich nad vodou, "nech to stojí čokoľvek". Cieľom bolo čo najviac obmedziť prípadné škody pre druhú najväčšiu ekonomiku eurozóny. Odvtedy minulo Francúzsko na rôzne podporné programy pre podniky približne 80 miliárd eur, čo predstavuje takmer 4 % hrubého domáceho produktu (HDP), a prostredníctvom garancií za bankové úvery pomohlo firmám ďalšími približne 160 miliardami eur.



Ako však uviedol Bruno Le Maire, v súčasnosti už takáto plošná pomoc nie je potrebná. "To však neznamená, že nepomôžeme firmám, ktoré majú stále problémy," povedal novinárom po stretnutí so zástupcami podnikateľských združení.



Ako dodal, priame platby z fondu solidarity, ktoré umožňujú rýchly prístup k financiám s minimom s tým súvisiacich otázok, ukončí vláda ku koncu septembra. Avšak podniky v oblasti cestovného ruchu, ktoré stále zápasia s ťažkosťami v dôsledku protipandemických opatrení, budú môcť získať podporu z iných štátnych programov, kde je prísnejšia kontrola než v prípade fondu solidarity.