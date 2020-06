Francúzsko kritizuje, že USA odchádza z rokovaní o digitálnej dani

Paríž 18. júna (TASR) – Francúzsky minister financií Bruno Le Maire dnes kritizoval rozhodnutie USA odísť z rokovaní Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o zavedení digitálnej dane pre veľkých technologických gigantov.



„Potvrdzujem, že sme dostali spolu s kolegami v Taliansku, Španielsku a Británii list od ministra financií USA Stevena Mnuchina, potvrdzujúci, že nechcú pokračovať v rozhovoroch OECD o digitálnej dani," uviedol Le Maire pre France Inter Radio. „Tento list je provokáciou," dodal.



Aj Británia vo štvrtok vyhlásila, že sa bude naďalej usilovať o globálne riešenie v oblasti zdaňovania medzinárodných digitálnych spoločností, ako sú Google a Facebook či Amazon, aj keď Spojené štáty ukončia rokovania. Povedal to hovorca britského ministerstva financií. „Stále sme odhodlaní hľadať globálne riešenie," uviedol.



Americký minister financií Mnuchin sa rozhodol prerušiť rozhovory o dani z digitálnych služieb s predstaviteľmi Európskej únie s argumentom, že sa na nich nedosiahol žiaden pokrok. Ako ďalší dôvod prerušenia označilo jeho ministerstvo pandémiu nového koronavírusu.



„Spojené štáty navrhli prerušiť rozhovory OECD o medzinárodnej digitálnej dani, kým sa vlády na celom svete zameriavajú na reakciu na pandémiu koronavírusu a na bezpečné opätovné otvorenie svojich ekonomík," uviedla hovorkyňa ministerstva financií Monica Crowleyová.



V januári sa pritom členovia OECD dohodli, že sa budú snažiť dosiahnuť dohodu o zdaňovaní nadnárodných gigantov do konca roka 2020. Pri ich zdaňovaní sa má zohľadniť ich skutočná aktivita v každej krajine, aby sa zabránilo veľkým spoločnostiam platiť dane tam, kde je sadzba najnižšia.



Americký obchodný zástupca Robert Lighthizer predtým nevylúčil mnohostrannú dohodu, keď v stredu dopoludnia miestneho času vystúpil pred Snemovňou reprezentantov.



„Myslím si, že existuje jednoznačne priestor na urovnanie sporu," povedal. „Potrebujeme medzinárodný režim, ktorý sa nebude zameriavať iba na určité strany a určité priemyselné odvetvia, ale kde sa všeobecne zhodneme na tom, ako budeme zdaňovať na medzinárodnej úrovni."



Francúzsko chcelo pôvodne začať s výberom dane od veľkých digitálnych spoločností vo výške 3 % z ich tržieb už tento rok. Ale po hrozbách zo strany USA, že zvýšia clá na francúzske výrobky, sa Paríž rozhodol odložiť výber prvých daní do roku 2021.