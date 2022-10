Francúzsko nariadi návrat časti štrajkujúcich v rafinériách do práce

Paríž 11. októbra (TASR) - Francúzsko nariadi časti štrajkujúcich robotníkov v rafinériách a skladoch pohonných látok spoločností, aby sa vrátili do práce s cieľom zabezpečiť dodávky palív pre motoristov. Oznámila to v utorok premiérka Elisabeth Borneová. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Odborové zväzy, ktoré zastupujú väčšinu personálu spoločností Esso France a Exxon Mobil, sa v pondelok (10. 10.) dohodli s vedením na platoch, ale najväčšie odborové zväzy CGT a FO hlasovali za pokračovanie blokád.



Premiérka Borneová v utorok uviedla, že nariadila miestnym prefektom, aby si vyžiadali časť personálu potrebného na zabezpečenie dodávok benzínu na čerpacie stanice v krajine.



Mnohým čerpacím staniciam došli zásoby palív, keďže štrajky ropných spoločností vstúpili do tretieho týždňa a rokovania o mzdách sa zastavili.



"Chceme, aby sa táto situácia rýchlo zmenila," povedala Borneová a dodala, že vláda je pripravená v prípade potreby podniknúť ďalšie kroky a považuje za "neprijateľné" blokovať celú krajinu.



Borneová neoznámila podobnú akciu v súvislosti so situáciou v spoločnosti TotalEnergies, kde niektoré lokality tiež zasiahol štrajk, ale vyzvala odbory, ktoré stoja za akciami, aby prijali ruku, ktorú im spoločnosť podáva.



Hovorca vlády Olivier Veran pre televíziu RTL uviedol, že kroky ľavicového odborového zväzu CGT v zariadeniach TotalEnergies sú "prehnané a nezodpovedné". A minister financií Bruno Le Maire v utorok označil prerušenie štrajkov za "jediné riešenie".