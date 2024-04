Francúzsko nariadilo označovať výrobky ovplyvnené shrinkfláciou

Paríž 21. apríla (TASR) - Francúzske obchody budú musieť upozorňovať svojich zákazníkov, ak má výrobok menší objem alebo gramáž, pričom cena sa adekvátne neznížila. Oznámilo to koncom tohto týždňa francúzske ministerstvo financií, ktoré sa tak rozhodlo riešiť problém známy ako shrinkflácia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Shrinkflácia sa stala problémom nielen pre zákazníkov obchodných reťazcov, ale aj vlády po tom, ako rastúca inflácia v minulých rokoch znížila kúpnu silu obyvateľstva. Francúzska vláda sa redukovanie hmotnosti či objemu tovaru pri ponechaní rovnakých cien rozhodla riešiť. Stanovila, že od júla budú musieť maloobchodníci vo Francúzsku dva mesiace upozorňovať pri potravinách a iných produktoch bežnej spotreby, ako sú napríklad pracie prášky, na to, že ich hmotnosť alebo objem sa zmenšili, v dôsledku čoho jednotková cena výrobku vzrástla.



"Skrinkflácia je podraz a my s tým skoncujeme. Chcem, aby sa dôvera spotrebiteľov opätovne zvýšila, a dôvera ide ruka v ruke s transparentnosťou," povedal minister financií Bruno Le Maire. Ceny potravín sa vlani stali vo Francúzsku témou číslo jeden, keďže po dohode medzi dodávateľmi a obchodníkmi na najbližší rok dosiahla potravinová inflácia rekordných 16 %. V reakcii na to vláda začala na výrobcov tlačiť, aby rast cien obmedzili.



V septembri minulého roka maloobchodný reťazec Carrefour sám pristúpil k označovaniu výrobkov, ktoré sa "scvrkli", ich ceny však už nie. Negatívna reklama sa tak dotkla napríklad firiem Nestlé, PepsiCo či Unilever.