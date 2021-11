Francúzsko navrhuje vytvorenie nástroja na stabilizáciu cien elektriny

Valdis Dombrovskis, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 10. novembra (TASR) - Francúzsko na stretnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (Ecofin) navrhlo vytvorenie nového nástroja proti vysokým cenám energií.Ministri financií a hospodárstva na svojom utorkovom (9. 11.) stretnutí diskutovali o návrhu francúzskeho ministra financií Bruna Le Maira na vytvorenie, ktorý by spotrebiteľov v budúcnosti chránil pred prudkými zvýšeniami cien elektriny. Výrobcovia elektriny, lacnej eko elektriny alebo elektriny z jadrovej energie by sa mali o svoje zisky podporené vysokými cenami podeliť so spotrebiteľmi, navrhuje Le Maire.Radu Ecofin tvoria ministri hospodárstva a financií všetkých členských štátov. Na zasadnutiach sa zúčastňujú aj príslušní európski komisári.Podpredseda Európskej komisie (EK) Valdis Dombrovskis na tlačovej konferencii uviedol, že EK zadala Agentúre EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), aby vypracovala podrobnú štúdiu o vývoji na trhu s elektrinou.Z rastu cien v poslednom čase profitovali predovšetkým výrobcovia eko elektriny a producenti elektriny z jadrovej energie, keďže ich náklady zostali nízke v porovnaní s paroplynovými elektrárňami. Francúzsko požaduje, aby sa producenti, ktorých zisky nafúknu vysoké ceny, podelili s domácnosťami.Paríž týmto návrhom konkretizoval predchádzajúce požiadavky na oddelenie cien elektriny a plynu. Podľa Le Maira jeho návrh podporuje aj Španielsko, Grécko a Česko. Je otázne, či je možné presadiť podobné opatrenia. Nemecko a osem ďalších krajín sa približne pred dvomi týždňami postavilo proti rozsiahlej reforme trhov s energiami.uviedla nemecká vláda v spoločnom vyhlásení, ktoré podpísali aj Rakúsko a Luxembursko.