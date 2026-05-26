Francúzsko-nemecká zbrojovka KNDS vlani zvýšila tržby o 16 %
Skupina potvrdila, že pokračuje v prípravách na prvotnú verejnú ponuku (IPO) akcií, ktoré plánuje umiestniť na burzách vo Frankfurte nad Mohanom a v Paríži.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 26. mája (TASR) - Francúzsko-nemecký výrobca zbraní KNDS zaznamenal v minulom roku výrazný rast. Tržby sa zvýšili o 16 % na 4,4 miliardy eur a prevádzkový zisk dosiahol 661 milióna eur, kým v roku 2024 to bolo 500 miliónov eur. Spoločnosť ďalej v utorok oznámila, že eviduje objednávky v celkovej hodnote 33,1 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Spoločnosť so sídlom v Amsterdame označila rok 2025 za prelomový, pričom poukázala na „štrukturálny posun v geopolitickom prostredí a trvalé zvyšovanie obranných rozpočtov Európy a NATO v reakcii na nedávne konflikty“.
Skupina, ktorej portfólio zahŕňa bojový tank Leopard 2 a húfnice Caesar, potvrdila, že pokračuje v prípravách na prvotnú verejnú ponuku (IPO) akcií, ktoré plánuje umiestniť na burzách vo Frankfurte nad Mohanom a v Paríži. Nemecká vláda minulý týždeň oznámila, že v rámci IPO plánuje získať významný podiel v spoločnosti. Cieľom je 40-percentý podiel, ktorý by mal počas dvoch až troch rokov klesnúť na 30 %.
