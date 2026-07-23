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Francúzsko nepodporuje nasadenie technológie FSD od Tesly v celej EÚ
Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom.
Autor TASR
Amsterdam 23. júla (TASR) - Francúzsko nepodporuje nasadenie systému autonómneho riadenia spoločnosti Tesla na cestách v Európskej únii v jeho súčasnej podobe z dôvodu obáv o bezpečnosť, uviedol minister dopravy Philippe Tabarot. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Systém prináša množstvo technologických vylepšení, bezpečnostné otázky však zatiaľ nie sú dostatočne vyriešené, aby bolo odôvodnené schválenie v jeho súčasnej podobe, povedal minister v stredu (22. 7.). Konkrétne poukázal na riziká súvisiace s prekročením rýchlosti a nepozornosťou vodičov. Francúzsko sa tak stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý oficiálne odmietol zavedenie systému na úrovni celého bloku.
Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom. Technológiu odvtedy podmienečne schválili aj Estónsko, Belgicko, Dánsko a Litva. Zaviesť ju v celej EÚ bude možné, ak si to získa podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov. Systém plne autonómneho riadenia (Full Self-Driving, FSD) automobilky Tesla v jeho súčasnej podobe predpokladá, že človek za volantom naďalej nesie zodpovednosť a musí byť kedykoľvek pripravený prevziať kontrolu. Tesla k jeho názvu pred časom pridala označenie pod dohľadom (Supervised). Šéf spoločnosti Elon Musk už roky sľubuje, že plne autonómne riadenie časom umožní, aby vozidlá Tesly jazdili úplne samostatne.
Systém prináša množstvo technologických vylepšení, bezpečnostné otázky však zatiaľ nie sú dostatočne vyriešené, aby bolo odôvodnené schválenie v jeho súčasnej podobe, povedal minister v stredu (22. 7.). Konkrétne poukázal na riziká súvisiace s prekročením rýchlosti a nepozornosťou vodičov. Francúzsko sa tak stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý oficiálne odmietol zavedenie systému na úrovni celého bloku.
Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom. Technológiu odvtedy podmienečne schválili aj Estónsko, Belgicko, Dánsko a Litva. Zaviesť ju v celej EÚ bude možné, ak si to získa podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov. Systém plne autonómneho riadenia (Full Self-Driving, FSD) automobilky Tesla v jeho súčasnej podobe predpokladá, že človek za volantom naďalej nesie zodpovednosť a musí byť kedykoľvek pripravený prevziať kontrolu. Tesla k jeho názvu pred časom pridala označenie pod dohľadom (Supervised). Šéf spoločnosti Elon Musk už roky sľubuje, že plne autonómne riadenie časom umožní, aby vozidlá Tesly jazdili úplne samostatne.