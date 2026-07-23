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Francúzsko nepodporuje nasadenie technológie FSD od Tesly v celej EÚ

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom.

Autor TASR
Amsterdam 23. júla (TASR) - Francúzsko nepodporuje nasadenie systému autonómneho riadenia spoločnosti Tesla na cestách v Európskej únii v jeho súčasnej podobe z dôvodu obáv o bezpečnosť, uviedol minister dopravy Philippe Tabarot. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Systém prináša množstvo technologických vylepšení, bezpečnostné otázky však zatiaľ nie sú dostatočne vyriešené, aby bolo odôvodnené schválenie v jeho súčasnej podobe, povedal minister v stredu (22. 7.). Konkrétne poukázal na riziká súvisiace s prekročením rýchlosti a nepozornosťou vodičov. Francúzsko sa tak stalo prvým členským štátom EÚ, ktorý oficiálne odmietol zavedenie systému na úrovni celého bloku.

Holandsko sa v apríli stalo prvou európskou krajinou, ktorá Tesle predbežne povolila zaviesť jej systém autonómneho riadenia pod dohľadom. Technológiu odvtedy podmienečne schválili aj Estónsko, Belgicko, Dánsko a Litva. Zaviesť ju v celej EÚ bude možné, ak si to získa podporu kvalifikovanej väčšiny členských štátov.         Systém plne autonómneho riadenia (Full Self-Driving, FSD) automobilky Tesla v jeho súčasnej podobe predpokladá, že človek za volantom naďalej nesie zodpovednosť a musí byť kedykoľvek pripravený prevziať kontrolu. Tesla k jeho názvu pred časom pridala označenie pod dohľadom (Supervised). Šéf spoločnosti Elon Musk už roky sľubuje, že plne autonómne riadenie časom umožní, aby vozidlá Tesly jazdili úplne samostatne.
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