Francúzsko očakáva vyššiu produkciu vína tento rok

Paríž 9. augusta (TASR) - Francúzsko očakáva v tomto roku zvýšenie produkcie vína až na takmer 46 miliónov hektolitrov. Ak by produkcia dosiahla tento objem, v porovnaní s minulým rokom by sa tak zvýšila o viac než pätinu. Prognózu zverejnilo v utorok francúzske ministerstvo poľnohospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo vo svojom prvom odhade na tento rok stanovilo celoročnú produkciu vína v rozmedzí od 42,6 milióna do 45,6 milióna hektolitrov (1 hektoliter predstavuje 133 štandardných fliaš vína). Oproti minulému roku, keď produkciu zasiahli mrazy, ktoré ovplyvnili úrodu hrozna, to znamená zvýšenie o 13 až 21 %. Ministerstvo však nevylučuje, že odhad môže nepriaznivo ovplyvniť zhoršujúce sa sucho.



Väčšina francúzskych vinohradníckych oblastí zaznamenala tento rok priaznivejšie počasie pre úrody hrozna než v roku 2021. Výnimkou boli niektoré oblasti na juhozápade, ktoré zasiahol mráz a krúpy, uviedlo ministerstvo vo svojej správe. Ako dodalo, za týchto okolností počíta s tohtoročným rastom produkcie vína vo všetkých regiónoch, až na región Charentes.



"Avšak pôdne sucho v kombinácii s vlnami horúčav by mohlo odhadovaný rast produkcie obmedziť, ak sa do zberu hrozna situácia nezlepší," dodalo ministerstvo poľnohospodárstva.