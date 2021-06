Francúzsko očakáva z firemnej minimálnej dane miliardy eur

Paríž 9. júna (TASR) - Francúzsko očakáva, že zavedenie globálnej minimálnej dane pre firmy prinesie do francúzskej štátnej pokladnice miliardy eur. Povedal to v stredu francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Ministri financií zo skupiny G7 sa cez víkend dohodli na podpore pre zavedenie globálnej minimálnej dane pre nadnárodné spoločnosti na úrovni 15 %. Zároveň sú tieto štáty pripravené prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že firmy budú platiť dane v krajinách, kde podnikajú. Konečné rozhodnutie však musia urobiť štáty v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá má 139 členov.



Na otázku televíznej stanice BFM TV, čo by minimálna firemná daň znamenala pre Francúzsko, Le Maire uviedol: "Na presnejší odhad je stále priskoro, ročne by to však malo robiť niekoľko miliárd eur".