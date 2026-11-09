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Francúzsko od decembra zvýši minimálnu mzdu o 1,6 %
Po týždňoch demonštrácií zvolal premiér Sébastien Lecornu sociálnu konferenciu so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov, aby spoločne diskutovali o otázkach týkajúcich sa kúpnej sily a miezd.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Francúzsko pod tlakom pretrvávajúcich masových protestov od decembra zvyšuje minimálnu mzdu o 1,6 %. Tento krok bol pôvodne naplánovaný na január. Od zamestnávateľov sa teraz očakáva, že tiež zvýšia minimálne mzdové sadzby dohodnuté v kolektívnych zmluvách, vyhlásil v pondelok minister práce Jean-Pierre Farandou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Minimálna mzda vzrastie zo súčasných 1867 eur na 1897 eur, čo predstavuje nárast o 30 eur pri 35-hodinovom pracovnom týždni. Celkovo tak minimálna mzda tento rok vzrastie o 5,3 %, poznamenal minister. Odborová konfederácia CGT označila vládny návrh za „omrvinky“ a na 17. novembra ohlásila nový celoštátny deň štrajkov a protestov.
Po týždňoch demonštrácií zvolal premiér Sébastien Lecornu sociálnu konferenciu so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov, aby spoločne diskutovali o otázkach týkajúcich sa kúpnej sily a miezd. Premiér uviedol, že cieľom bolo nájsť riešenie, ktoré je realistické a uskutočniteľné. Okrem zvýšenia minimálnej mzdy vláda oznámila aj zvýšenie rôznych dotácií a foriem finančnej pomoci.
Minimálna mzda vzrastie zo súčasných 1867 eur na 1897 eur, čo predstavuje nárast o 30 eur pri 35-hodinovom pracovnom týždni. Celkovo tak minimálna mzda tento rok vzrastie o 5,3 %, poznamenal minister. Odborová konfederácia CGT označila vládny návrh za „omrvinky“ a na 17. novembra ohlásila nový celoštátny deň štrajkov a protestov.
Po týždňoch demonštrácií zvolal premiér Sébastien Lecornu sociálnu konferenciu so zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov, aby spoločne diskutovali o otázkach týkajúcich sa kúpnej sily a miezd. Premiér uviedol, že cieľom bolo nájsť riešenie, ktoré je realistické a uskutočniteľné. Okrem zvýšenia minimálnej mzdy vláda oznámila aj zvýšenie rôznych dotácií a foriem finančnej pomoci.