Francúzsko plánuje obmedziť dávky v nezamestnanosti

Paríž 26. mája (TASR) - Francúzska vláda plánuje skrátiť obdobie, počas ktorého môžu ľudia žiadať o dávky v nezamestnanosti, aby posilnila ich motiváciu pracovať. Uviedol to premiér Gabriel Attal v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnil týždenník La Tribune Dimanche. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa ministra dávky v nezamestnanosti budú obmedzené maximálne na 15 mesiacov, zatiaľ čo v súčasnosti je to 18 mesiacov. Okrem toho budú úrady práce vyžadovať, aby žiadateľ o podporu pracoval aspoň osem mesiacov z uplynulých 20 mesiacov, namiesto doterajších šiestich mesiacov z predchádzajúcich 24 mesiacov.



"Ak nezreformujeme poistenie v nezamestnanosti, riskujeme stagnáciu na ceste k plnej zamestnanosti," vyhlásil Attal. "Táto reforma nám umožní vytvárať v našej krajine stále viac pracovných miest."



Reforma z roku 2023 umožnila, aby sa dĺžka trvania dávok v nezamestnanosti líšila v závislosti od podmienok na trhu práce, pričom návrh bol, aby bola kratšia, ak sú pracovné miesta ľahko dostupné.



Francúzska vláda má problémy udržať svoje plány na zníženie deficitu na správnej ceste. A obáva, sa že doterajšie opatrenia nie sú dostatočné.



Attal dodal, že vláda plánuje reformu prijať skôr dekrétom, ako ju predložiť parlamentu. Do platnosti by mala vstúpiť v decembri.