Francúzsko plánuje štátom podporovanú schému kapitálových pôžičiek

Paríž 16. októbra (TASR) - Francúzsko plánuje získať 20 miliárd eur na v podstate kapitálové pôžičky pre malé firmy, ktoré zasiahla kríza vyvolaná pandémiou nového koronavírusu. A to tak, že ponúkne investorom štátnu záruku za straty do výšky 2 miliárd eur. Uviedli to zdroje z kabinetu, ktoré nechceli byť menované.



Francúzska vláda má obavy z kolapsu firiem. Mnohé z nich už totiž pred krízou zápasili s veľkou úrovňou dlhu. Kabinet chce spustiť tento program začiatkom budúceho roka v rámci boja s ekonomickými dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19.



Podľa plánov, ktoré majú byť v pondelok (19. 10.) predstavené finančnému sektoru, by banky najskôr poskytli pôžičky malým a stredným firmám a potom predali 90 % z pôžičiek inštitucionálnym investorom, uviedli zdroje oboznámené s návrhmi.



To by obmedzilo riziko, ktorému sú banky vystavené na 10 % a zároveň by to nasmerovalo financie do životaschopných firiem.



Vzhľadom na to, že v hre sú verejné záruky, musia dať tomuto programu zelenú aj príslušné regulačné úrady Európskej únie v oblasti štátnej pomoci. Najmä pokiaľ ide o úrokovú sadzbu.



„Diskusia prebieha dobre, Európska komisia sa o program veľmi zaujíma, zatiaľ sme však nedosiahli presné čísla,“ uviedol zdroj z ministerstva financií.



Je nepravdepodobné, že bude úroková sadzba nižšia ako 3 % - 5 %, pretože tieto pôžičky by boli v účtovných súvahách firiem nižšie ako ostatné dlhy, uviedol ďalší zdroj oboznámený s diskusiami.



Pôžičky s dobou splatnosti najmenej sedem rokov a podriadené pohľadávkam iných veriteľov budú mať výhodu v tom, že sa nezapočítajú ako dlh v súvahách, čo uvoľní finančné zdroje pre prevádzku a na investície, ktoré sú rozhodujúce pre oživenie hospodárstva.



Hoci francúzske právo už takéto pôžičky povoľuje, používajú sa zriedka, pretože banky doteraz museli vyčleniť viac kapitálu na krytie väčších rizík, ktoré so sebou prinášajú.



Vzhľadom na to, že kríza zredukovala hotovosť firiem, francúzska centrálna banka a ministerstvo financií odhadujú, že malé a stredné podniky budú potrebovať kapitálové injekcie vo výške až 20 miliárd eur.