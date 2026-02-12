< sekcia Ekonomika
Francúzsko plánuje urýchliť rozširovanie jadrovej energie
Autor TASR
Paríž 12. februára (TASR) - Francúzsko plánuje urýchliť rozširovanie jadrovej energie. Aktualizovaná energetická stratégia vlády zverejnená vo štvrtok predpokladá výstavbu šiestich jadrových elektrární od roku 2038 s možnosťou vybudovania ďalších ôsmich. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V záujme udržania prevádzky všetkých existujúcich 57 jadrových elektrární sa počíta s predĺžením ich životnosti na 50 alebo 60 rokov. Doterajší viacročný plán predpokladal postupné odstavenie starších reaktorov. Produkcia energie z jadra, ktorá pokrýva približne dve tretiny dodávok elektriny v krajine, sa má do roku 2030 zvýšiť, oznámil francúzsky premiér Sébastien Lecornu pri prezentácii novej stratégie. Francúzsko je druhým najväčším producentom jadrovej energie po USA a vyváža ju do viacerých krajín vrátane Nemecka.
Druhým pilierom energetickej politiky zostanú podľa novej stratégie obnoviteľné zdroje, hoci ich rozširovanie bude v niektorých oblastiach postupovať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Týka sa to najmä veterných elektrární na mori, ale aj v prípade pevniny sa ciele revidujú smerom nadol, pričom dôraz sa bude klásť na modernizáciu existujúcich zariadení.
Nová stratégia si kladie za ciel znížiť podiel fosílnych palív na dodávkach energie vo Francúzsku z 58 % v roku 2023 na 40 % do roku 2030.
