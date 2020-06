Francúzsko plánuje zakázať komerčné lety na najkratších linkách

Paríž 22. júna (TASR) - Francúzsko plánuje zakázať komerčné lety na najkratších vnútroštátnych linkách. Cieľom je zabrániť nízkonákladovým dopravcom, aby obsadili trasy, ktoré musela opustiť domáca spoločnosť Air France po tom, ako sa dostala do problémov a bola nútená požiadať vládu o záchranný balík.



Francúzska ministerka životného prostredia Élisabeth Borneová pre rozhlasovú stanicu RMC uviedla, že ak štát žiada v rámci reštrukturalizácie od Air France, aby zredukovala lety a prispela tak k zníženiu emisií, neznamená to, že môžu prísť nízkonákladové spoločnosti a obsadiť tieto trasy.



Spoločnosti Ryanair a EasyJet už ponúkajú lety vo Francúzsku.



Vyhlásenie ministerky tak zvýraznilo potenciálny dominový efekt environmentálnych podmienok spojených so záchranným balíkom pre francúzsko-holandskú spoločnosť Air France-KLM, ktoré by mohli zmeniť domácu leteckú dopravu. Francúzsko by sa tak dostalo do toho istého tábora ako Rakúsko, ktoré tiež stanovilo obmedzenia pre krátke lety ako súčasť plánu na pomoc rakúskej dcére nemeckej spoločnosti Lufthansa.



„Požiadali sme Air France, aby urýchlila svoju environmentálnu transformáciu,“ povedala Borneová a dodala, že to zahŕňa „drastické zníženie“ počtu letov na linkách, kde existuje alternatívne železničné spojenie kratšie ako 2,5 hodiny.



Spoločnosť Air France-KLM dostala od francúzskej vlády pôžičky a záruky vo výške 7 miliárd eur výmenou za to, že súhlasila s obmedzením domácich letov o 40 %, čo zahŕňa stiahnutie niektorých kratších liniek z letiska Orly. Očakáva sa však, že spoločnosť bude schopná ďalej prevádzkovať služby z letiska Paríž Charles de Gaulle, z ktorého lieta do vzdialenejších destinácií.



Greenpeace France s odvolaním sa na odborníkov však upozornila, že tieto opatrenia nie sú dostatočne ambiciózne, pretože znížia emisie uhlíka iba o 6,6 %.



Borneová ďalej v tejto súvislosti poznamenala, že si vzala za príklad Rakúsko, ktoré navrhuje zavedenie minimálnych cien leteniek.



Rakúsko chce zaviesť dodatočný poplatok vo výške 30 eur týkajúci sa letov na krátke vzdialenosti do 350 kilometrov. Viedeň argumentuje, že ceny leteniek nemôžu byť nižšie ako dane a poplatky, čo znamená, že minimálna cena letenky by mala byť približne 40 eur.