Francúzsko plánuje znárodniť energetický koncern EDF

Paríž 6. júla (TASR) - Francúzska vláda plánuje plne zoštátniť energetickú spoločnosť EDF. Uviedla to v stredu francúzska premiérka Élisabeth Borneová, na čo akcie spoločnosti zareagovali prudkým rastom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Spoločnosť, v ktorej štát momentálne kontroluje 84-percentný podiel, mešká, a navyše aj prekročila rozpočet pri výstavbe nových jadrových elektrární vo Francúzsku a v Británii. Okrem toho zápasí s koróziou v prípade niektorých starších reaktorov. Približne polovica reaktorov EDF vo Francúzsku je v súčasnosti mimo prevádzky.



Finančnú pozíciu EDF však zasiahlo aj nariadenie vlády, na základe ktorého musí spoločnosť predávať elektrickú energiu konkurencii za nižšie ceny, pričom ceny dosahujú rekordné hodnoty. EDF odhaduje, že nižšia produkcia ju bude stáť 18,5 miliardy eur a vynútené predaje elektriny so zľavou 10,2 miliardy eur. Dlh firmy podľa posledných odhadov vzrastie tento rok o 40 % na viac než 61 miliárd eur.



"Môžem potvrdiť, že štát plánuje kontrolovať 100 % kapitálu EDF," povedala Borneová na pôde dolnej komory parlamentu, kde prezentovala priority menšinovej vlády.



Možnosť znárodnenia EDF naznačil už v marci prezident Emmanuel Macron s cieľom umožniť výstavbu ďalších jadrových elektrární v krajine. Borneová nezverejnila, či sa zoštátnenie spoločnosti uskutoční prostredníctvom úpravy legislatívy alebo prostredníctvom vykúpenia akcií od menšinových akcionárov. Neuviedla ani časový harmonogram, kedy by k celkovému znárodneniu EDF malo dôjsť.