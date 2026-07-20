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Francúzsko po sérii vĺn sucha očakáva pokles úrody obilia a kukurice
Francúzsko od mája tohto roku zasiahla séria extrémnych horúčav, ktorá poľnohospodárov nepotešila po suchej jari a po nadmerných zimných dažďoch v západnej polovici krajiny.
Autor TASR
Brusel 20. júla (TASR) - Úroda pšenice vo Francúzsku tento rok klesne na 30,80 milióna ton, čo predstavuje pokles o 7,6 percenta oproti roku 2025, a poklesne aj úroda kukurice. Dôvodom je sucho, ktoré negatívne zasiahlo výnosy v prípade najväčšieho producenta obilia v krajinách Európskej únie (EÚ). Na pondelňajšiu správu konzultačnej spoločnosti Argus Media upozornili viaceré francúzske a európske médiá, informuje spravodajca TASR.
Francúzsko od mája tohto roku zasiahla séria extrémnych horúčav, ktorá poľnohospodárov nepotešila po suchej jari a po nadmerných zimných dažďoch v západnej polovici krajiny.
Analytici spoločnosti Argus Media predpovedajú, že tohtoročná úroda pšenice vo Francúzsku bude 6,67 tony na hektár, čo je o 6,5 % menej ako 10-ročný priemer. Na druhej strane, suché a extrémne horúce počasie urýchlilo dozrievanie plodiny a podporilo jej kvalitu, takže hladina bielkovín, vysoká hmotnosť a nízka vlhkosť by mali pomôcť francúzskej pšenici splniť exportné požiadavky.
Odhad konzultačnej firmy bol založený na terénnom prieskume vykonanom medzi 13. a 17. júlom, ktorý pokrýval viac ako 90 % plochy obyčajnej pšenice vo Francúzsku.
Podľa oficiálnych prognóz, ktoré minulý týždeň zverejnilo francúzske ministerstvo poľnohospodárstva, sa očakáva, že tohtoročná produkcia pšenice dosiahne 32 miliónov ton, čo je o 4 % menej ako v minulom roku. Štatistický úrad ministerstva, Agreste, očakáva priemerný výnos 6,93 tony pšenice na hektár, čo je pokles zo 7,42 tony na hektár v roku 2025.
Francúzsko je najväčším producentom pšenice v EÚ a jedným z najväčších svetových exportérov pšenice, vďaka čomu je jeho úroda referenčným bodom pre globálne trhy s obilím.
Medzinárodná rada pre obilniny (IGC) vo svojich najnovších mesačných prognózach ponechala svoj odhad na roky 2026/27 nezmenený, ale revidovala svoju prognózu globálnej produkcie kukurice o štyri milióny ton na 1,306 miliardy ton.
„Výhľad úrody kukurice v roku 2026/27 bol negatívne ovplyvnený viacerými po sebe idúcimi vlnami horúčav v niektorých častiach Európy,“ uvádza sa vo vyhlásení IGC. Tento úrad znížil svoju prognózu úrody kukurice vo Francúzsku na deväť miliónov ton, čo je pokles z predchádzajúceho odhadu 12 miliónov ton.
Európske združenie pre obchod s obilím Coceral takisto prehodnotilo svoj odhad úrody kukurice v EÚ ako celku s odvolaním sa najmä na škody spôsobené nepriazňou počasia vo Francúzsku a v Maďarsku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Francúzsko od mája tohto roku zasiahla séria extrémnych horúčav, ktorá poľnohospodárov nepotešila po suchej jari a po nadmerných zimných dažďoch v západnej polovici krajiny.
Analytici spoločnosti Argus Media predpovedajú, že tohtoročná úroda pšenice vo Francúzsku bude 6,67 tony na hektár, čo je o 6,5 % menej ako 10-ročný priemer. Na druhej strane, suché a extrémne horúce počasie urýchlilo dozrievanie plodiny a podporilo jej kvalitu, takže hladina bielkovín, vysoká hmotnosť a nízka vlhkosť by mali pomôcť francúzskej pšenici splniť exportné požiadavky.
Odhad konzultačnej firmy bol založený na terénnom prieskume vykonanom medzi 13. a 17. júlom, ktorý pokrýval viac ako 90 % plochy obyčajnej pšenice vo Francúzsku.
Podľa oficiálnych prognóz, ktoré minulý týždeň zverejnilo francúzske ministerstvo poľnohospodárstva, sa očakáva, že tohtoročná produkcia pšenice dosiahne 32 miliónov ton, čo je o 4 % menej ako v minulom roku. Štatistický úrad ministerstva, Agreste, očakáva priemerný výnos 6,93 tony pšenice na hektár, čo je pokles zo 7,42 tony na hektár v roku 2025.
Francúzsko je najväčším producentom pšenice v EÚ a jedným z najväčších svetových exportérov pšenice, vďaka čomu je jeho úroda referenčným bodom pre globálne trhy s obilím.
Medzinárodná rada pre obilniny (IGC) vo svojich najnovších mesačných prognózach ponechala svoj odhad na roky 2026/27 nezmenený, ale revidovala svoju prognózu globálnej produkcie kukurice o štyri milióny ton na 1,306 miliardy ton.
„Výhľad úrody kukurice v roku 2026/27 bol negatívne ovplyvnený viacerými po sebe idúcimi vlnami horúčav v niektorých častiach Európy,“ uvádza sa vo vyhlásení IGC. Tento úrad znížil svoju prognózu úrody kukurice vo Francúzsku na deväť miliónov ton, čo je pokles z predchádzajúceho odhadu 12 miliónov ton.
Európske združenie pre obchod s obilím Coceral takisto prehodnotilo svoj odhad úrody kukurice v EÚ ako celku s odvolaním sa najmä na škody spôsobené nepriazňou počasia vo Francúzsku a v Maďarsku.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)