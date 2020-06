Francúzsko podporí letecký priemysel sumou viac ako 15 miliárd eur

Paríž 9. júna (TASR) - Francúzska vláda predstavila v utorok záchranný balík na podporu leteckého priemyslu v hodnote vyše 15 miliárd eur. Ako uviedla, v stávke je veľký počet pracovných miest, keďže pandémia nového koronavírusu a následné karanténne opatrenia spôsobili prudký pokles dopytu po leteckej doprave.



Plán zahrňuje investičný fond v počiatočnom objeme 500 miliónov eur, ktorého hodnota by sa postupne mala zdvojnásobiť. Jeho cieľom bude podpora rozvoja stredne veľkých dodávateľských firiem. Stovky miliónov by mali smerovať do modernizácie závodov subdodávateľov.



Francúzsko chce zároveň investovať 1,5 miliardy eur v najbližších troch rokoch do výskumu nových, ekologických leteckých technológií. Z tejto sumy by v roku 2020 malo byť k dispozícii 300 miliónov eur.



Súčasťou záchranného plánu pre letecký priemysel je aj finančná podpora dočasne prepustených zamestnancov či záruky za exportné úvery. "Celková hodnota tohto plánu dosahuje viac než 15 miliárd eur, pričom súčasťou je priama pomoc, investície, úvery a záruky," uvádza sa vo vyhlásení vlády. V programe je zahrnutá aj pomoc pre leteckú spoločnosť Air France v hodnote 7 miliárd eur, ako aj urýchlenie objednávok na tankovacie lietadlá od Airbusu a ďalšiu vojenskú techniku.