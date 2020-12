Francúzsko pohrozilo, že bude vetovať obchodnú dohodu s Britániou

Brusel 4. decembra (TASR) - Pochybnosti o uzavretí obchodnej dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Britániou v tomto roku v piatok ožili po tom, ako Francúzsko pohrozilo vetom v čase, keď na intenzívne rokovania zostáva zrejme už len pár hodín.



Vyjednávači EÚ a Spojeného kráľovstva Michel Barnier a David Frost sa snažia na poslednú chvíľu dosiahnuť kompromis v sporných bodoch, ktorými sú rybolov, pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže a mechanizmus ich presadzovania.



Ale vzhľadom na to, že dohoda musí byť ratifikovaná do konca roka, keď Británia odíde z jednotného trhu a colnej únie EÚ, sa im čas na rokovania rýchlo kráti.



„Ak dôjde k dohode, ktorá nebude dobrá, postavili by sme sa proti nej,“ uviedol francúzsky minister pre európske záležitosti Clément Beaune pre rádio Europe 1 s tým, že „každá krajina má právo veta“.



Podľa európskeho diplomata, ktorý nechcel byť menovaný, Belgicko, Holandsko, Španielsko a Dánsko zdieľajú obavy Francúzska, že Barnier v snahe uzavrieť dohodu príliš ustupuje Londýnu pokiaľ ide o pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže.



„Nechceme uviaznuť v nevyváženom vzťahu na ďalšie desaťročia,“ povedal diplomat. „Nebudeme chcieť vysvetľovať našim firmám, prečo sú znevýhodňované na svojom trhu podnikaním britských spoločností v menej regulovanom prostredí,“ dodal.



Európske štáty boli doteraz jednotné a stáli za Barnierom, ktorý bojoval s Frostom neraz dlho do noci.



„Zaviazali sme sa k dosiahnutiu dohody s EÚ,“ povedal pre BBC britský minister pre podnikanie Alok Sharma. „Ale samozrejme, času je málo a my sme v zložitej fáze. Chceme, aby EÚ uznala, že Spojené kráľovstvo je zvrchovaný a nezávislý národ. Na základe toho sa dosiahne dohoda,“ dodal.



Britskí predstavitelia sa sťažujú, že s blížiacim sa ukončením rokovaní vzniesla EÚ nové požiadavky, aby Londýn súhlasil so zriadením nezávislého orgánu na reguláciu štátnych dotácií.



Podľa diplomatických zdrojov v Bruseli sa niektoré štáty bloku obávajú, že Nemecko a Európska komisia sa príliš snažia urýchliť dohodu. Európsky parlament totiž upozornil, že pred schválením textu ho bude musieť riadne preskúmať, čo potrvá niekoľko dní.



Diplomati naznačili, že niektorí členovia bloku by radšej ako zlú dohodu pod časovým tlakom umožnili odchod Británie z jednotného trhu v januári bez dohody, a potom v roku 2021 návrat k novým obchodným rokovaniam.



Jeden z európsky vyslancov vo štvrtok (3. 12.) novinárom povedal, že Barnier „bol už len na milimetre vzdialený od dohody“ o prístupe európskych rybárov do britských vôd a zabezpečení rovnakých podmienok pre podnikanie.



Európski lídri budú chcieť od Barniera, aby im na summite 10. decembra povedal, čo plánuje. Hostiteľ summitu, predseda Európskej rady Charles Michel, ocenil Barnierovu prácu a vyzval členské štáty, aby zostali jednotné „do poslednej minúty, do poslednej sekundy“.