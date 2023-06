Francúzsko poskytne 2,9 miliardy eur na podporu novej továrne na čipy

Paríž 5. júna (TASR) - Francúzsko poskytne štátnu pomoc vo výške 2,9 miliardy eur na podporu investície vo výške 7,5 miliardy eur do novej továrne na polovodiče v Crolles na juhovýchode krajiny, ktorú plánujú výrobcovia čipov STMicroelectronics a GlobalFoundries. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Ide o značnú a masívnu investíciu," povedal minister financií Bruno Le Maire na spoločnej tlačovej konferencii so šéfmi oboch spoločností.



Finančná pomoc 2,9 miliardy eur je súčasťou balíka vo výške 5,5 miliardy eur, ktorý Francúzsko vyčlenilo na investície v sektore mikročipov do roku 2030, dodal.



USA a Európska únia (EÚ) ponúkajú miliardové štátne dotácie pre podporu domácej výroby čipov, aby znížili svoju závislosť od ázijských dodávateľov.



EÚ chce do roku 2030 zvýšiť svoj podiel na globálnom trhu s čipmi na 20 % v rámci zákona o čipoch, ktorý schválila v apríli 2023 a ktorý nasleduje po americkom zákone o čipoch a podpore investícií do technológií.



Spoločnosti STMicroelectronics a GlobalFoundries získali 28. apríla súhlas EÚ s výstavbou továrne na výrobu čipov v Crolles s pomocou francúzskeho štátu.



Spoločnosti oznámili svoj plán ešte v júli minulého roka, pričom nová továreň sa má nachádzať vedľa existujúceho závodu STM v Crolles. Cieľom je dosiahnuť do roku 2028 plnú kapacitu na výrobu 620.000 doštičiek (wafers) vo veľkosti 18 nanometrov. Tie sa používajú okrem iného v automobilovom priemysle. V novej továrni nájde prácu približne 1000 ľudí.



Francúzsko chce do roku 2030 celkovo vytvoriť 10.000 nových pracovných miest v sektore polovodičov.