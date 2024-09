Francúzsko potrebuje viac času na zníženie deficitu

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzsko potrebuje na zníženie svojho rozpočtového deficitu na úroveň, ktorú určujú fiškálne pravidlá Európskej únie (EÚ), viac času, ako je súčasný termín do roku 2027. Povedal to v stredu zákonodarcom šéf Úradu pre verejný audit Pierre Moscovici. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Francúzske verejné financie sú podľa neho príliš vzdialené od toho, aby sa dalo reálne očakávať, že ciele v oblasti zníženia deficitu budú splnené bez veľkých škrtov vo výdavkoch, povedal Moscovici finančnému výboru v dolnej komore parlamentu.



Splnenie povoleného stropu pre deficit v roku 2027 na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) by si vyžiadalo škrty vo výdavkoch vo výške 100 miliárd eur, uviedol.



"Musíme byť realistickejší. Myslím si, že Európska komisia by vždy uprednostnila, keby sa hovorila pravda, aby ciele boli skôr realistické ako neudržateľné," vyhlásil.



Moscovici, bývalý komisár EÚ pre ekonomiku, vyzval na cielené rozpočtové úspory a nie na plošné škrty. Pripomenul, že Francúzsko má len malý priestor na ďalšie zvyšovanie daní, keďže už teraz patria medzi najvyššie na svete.



Agentúra AFP v separátnej správe citovala premiéra Michela Barniera, ktorý označil rozpočtovú situáciu Francúzska za "veľmi vážnu". Dodal, že na posúdenie "presnej reality" francúzskych verejných financií je potrebných viac informácií.



Francúzsko bolo zaradené medzi krajiny, proti ktorým vedie Európska únia formálne konanie pre porušenie rozpočtových pravidiel ešte predtým, ako sa Barnier stal predsedom vlády začiatkom tohto mesiaca.



Francúzska centrálna banka tento týždeň varovala tiež, že plánovaný návrat deficitu pod povolený strop v EÚ do roku 2027 "nie je realistický".



Očakáva sa, že rozpočtový deficit Francúzska dosiahne tento rok približne 5,6 % HDP a v roku 2025 prekročí 6 % HDP.



Barnier navrhol možné zvýšenie daní, aby pomohol stabilizovať financie, čo je opatrenie, ktoré prezident Emmanuel Macron vylúčil.



"Rozpočtová situácia krajiny si vyžaduje zodpovedné konanie," povedal Barnier pre AFP.



Nový premiér má budúci mesiac predložiť parlamentu rozpočet na rok 2025. To bude prvá veľká skúška pre nastupujúcu vládu.