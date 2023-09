Francúzsko povolí predaj benzínu so stratou, aby zmiernilo infláciu

Paríž 18. septembra (TASR) - Francúzsko dočasne zruší zákaz predaja palív pod cenu, aby znížilo ich ceny. Povedal to v pondelok minister financií a hospodárstva Bruno Le Maire pre France 2. Vláda dúfa, že to zmierni obavy spotrebiteľov z inflácie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Návrh zákona sa má prerokovať v októbri. "Dúfam, že vstúpi do platnosti od začiatku decembra," povedal Le Maire.



Predaj produktov so stratou je vo Francúzsku zakázaný od roku 1963 pre obavy, že by väčší maloobchodníci mohli vytlačiť malých konkurentov ponúkaním umelo nízkych cien, keďže si môžu dovoliť absorbovať takéto náklady.



Vláda v Paríž je mimoriadne citlivá na nespokojnosť s rastúcimi cenami pohonných látok po masívnych a niekedy až násilných protestoch tzv. žltých viest v rokoch 2018 - 2019, ktoré vyvolala plánovaná nová daň z palív.



"Toto doteraz nevídané opatrenie nám poskytne konkrétne výsledky pre francúzsku verejnosť bez dotovania palív," povedala cez víkend pre denník Le Parisien premiérka Elisabeth Borneová.



"Štát nemôže sám znášať náklady na infláciu, inak to prehĺbi deficit," vyhlásil v pondelok Le Maire.



Francúzska vláda minulý rok priamo dotovala náklady na palivá pre domácnosti, aby im pomohla zvládnuť obrovský rast ich cien po ruskej invázii na Ukrajinu. To však viedlo tiež k strmému zvýšeniu výdavkov z verejných financií. Vláda tak hľadá nové spôsoby, ako zmierniť infláciu bez toho, aby ešte viac zvýšila výdavky. Vyzvala veľkých predajcov palív, aby preukázali "solidaritu" s vodičmi.



Ropný gigant TotalEnergies, ktorý prevádzkuje tretinu čerpacích staníc, už uviedol, že do budúceho roka ponechá ceny benzínu a nafty obmedzené na úrovni 1,99 eura za liter.



Vláda poukázala na fakt, že za vyššími cenami palív je vývoj na globálnom trhu s ropou vrátane zníženia ťažby v Saudskej Arábii a Rusku, nedávnych ničivých záplav v Líbyi a prognózy zníženia ponuky vo 4. štvrťroku.



Keďže lacný benzín je spôsob, ako prilákať zákazníkov, ktorí potom pokračujú v nákupe položiek s vyššou maržou, veľkí maloobchodníci volali po práve predávať so stratou. To sa však nepáči majiteľom menších čerpacích staníc.



"Naši členovia získavajú 40 alebo 50 % svojich príjmov z predaja pohonných látok. Ak budú predávať so stratou, dal by som im tri mesiace na prežitie," povedal Francis Pousse, prezident lobistickej skupiny Mobilians, ktorá zastupuje 5800 nezávislých čerpacích staníc.



Ani veľké skupiny "nemôžu stále strácať 15 eurocentov na každom litri paliva", uviedol Pousse s tým, že je "skeptický" voči vplyvu opatrenia na kúpnu silu.



Francúzsky zákon o zákaze predaja so stratou sa dostal do centra pozornosti v roku 2018, keď veľká sieť supermarketov Intermarche priznala, že jej ponuky zliav až vo výške 70 % na niektoré produkty vrátane čokoládovej nátierky Nutella neboli v súlade s pravidlami.



Spoločnosť neskôr dostala pokutu 375.000 eur za propagačné akcie, ktoré vyvolali strkanie, a dokonca bitky v niekoľkých jej obchodoch o krémovú pochúťku z lieskových orieškov.