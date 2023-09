Francúzsko povolí predaj paliva so stratou, aby obmedzilo infláciu

Paríž 17. septembra (TASR) - Francúzska vláda plánuje povoliť čerpacím staniciam predávať palivo so stratou. To znamená, že načas pozastaví zákon z roku 1963. Cieľom je nájsť nové spôsoby, ako zmierniť infláciu bez toho, aby ešte viac zvýšila obrovské výdavky z verejných peňazí na pomoc domácnostiam aj ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Premiérka Élisabeth Borneová v rozhovore pre noviny Le Parisien uviedla, že zákon bude pozastavený na obmedzené obdobie "pár mesiacov". Takýto krok by teoreticky umožnil väčšiu konkurenciu medzi distribútormi, ktorí by mohli znížiť ceny pod úroveň nákladov a zamerať sa na kompenzáciu stratenej marže predajom iných produktov a služieb.



"S týmto bezprecedentným opatrením dosiahneme pre Francúzov hmatateľné výsledky bez dotovania paliva," povedala Borneová. Vylúčila pritom, že vláda zníži clo na pohonné látky.



Ceny motorových palív sú výbušnou politickou témou vo Francúzsku, kde zvýšenie spotrebnej dane na palivo v roku 2018 vyvolalo protestné akcie tzv. žltých viest, ktoré vyústili do mesiacov trvajúcich protestov proti zhoršovaniu životnej úrovne.



Celková miera inflácie vo francúzsku sa už síce od jari zmiernila, ale náklady na energie sa minulý mesiac opäť zvýšili. Vzhľadom na to, že ceny na čerpacích staniciach v uplynulých týždňoch stúpli pre opätovné zdraženie ropy, ministerstvo financií sa priklonilo k návrhu, aby stanovilo strop na ceny benzínu a nafty.



Vláda minulý rok priamo dotovala náklady na pohonné látky pre domácnosti, čo spôsobilo obrovský rast výdavkov z verejných financií. Minister financií Bruno Le Maire tento mesiac povedal, že opätovné zavedenie takýchto opatrení by bolo ekologickou, fiškálnou a diplomatickou "odchýlkou".



"Každý musí niesť svoj podiel. Je normálne, aby prispeli aj veľké priemyselné firmy. Povinnosťou štátu je tiež znížiť svoj deficit a dlh," povedala Borneová.



Vládny plán už vyvolal reakcie. Podľa Francisa Pousseho, ktorého lobistická skupina Mobilians zastupuje 5800 čerpacích staníc vo Francúzsku, pre menších predajcov bude nemožné predávať so stratou, pretože nedokážu vyrovnať rozdiel predajom iných produktov.



"Toto je nepochopiteľná situácia," povedal Pousse v nedeľu na BFM TV. "Pre čerpacie stanice, ktoré sa už roky snažíme chrániť, je to smrteľná rana," dodal.