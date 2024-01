Francúzsko pre chladné počasie aktivovalo zatvorenú uhoľnú elektráreň

Paríž 10. januára (TASR) - V dôsledku chladného počasia Francúzsko dočasne obnovilo prevádzku uhoľnej elektrárne na severovýchode krajiny v blízkosti hraníc s Nemeckom. Elektráreň v meste Saint-Avold, ktorá bola vyradená zo siete v roku 2022, opätovne uviedli do prevádzky, aby pokryla zvýšený dopyt po energii, uviedla v stredu Emmanuelle Wargonová, šéfka francúzskeho energetického regulačného úradu (CRE). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Francúzsko má stále v pohotovosti dve uhoľné elektrárne. "Zatvorili sme dve uhoľné elektrárne a zostali nám dve, ktoré fungujú, keď ich naozaj potrebujeme, niekoľko hodín ročne," priblížila Wargonová. Ak by Francúzsko namiesto reaktivácie svojich elektrární dovážalo elektrinu z Nemecka, mohlo by aj tak ísť aj o energiu z uhlia, poznamenala. V minulom roku sa podľa nej ešte 0,1 % elektriny vo Francúzsku vyrábalo z uhlia.



Elektráreň Emile-Huchet pri nemeckých hraniciach bola naposledy nakrátko v prevádzke približne pred rokom.