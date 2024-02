Francúzsko pre silný dopyt zastavilo dotácie na lízing elektromobilov

Paríž 12. februára (TASR) - Francúzska vláda v pondelok oznámila, že na zvyšok tohto roka zastavuje program dotácií na lízing elektromobilov pre ľudí s nízkymi príjmami po tom, čo dopyt výrazne prevýšil jej plány. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



V rámci programu si ľudia s ročným príjmom nižším ako 15.400 eur mohli od začiatku roka 2024 vziať na lízing elektrické vozidlo za 100 až 150 eur mesačne.



Vláda spustila tento program na zvýšenie dopytu po elektromobiloch medzi ľuďmi, ktorí by si ich inak nemohli dovoliť.



Pôvodne mal byť uvedený do prevádzky skôr, ale bol posunutý na začiatok tohto roka, pretože francúzske automobilky nemali dostatok vhodných vozidiel.



Vláda tento rok vyčlenila v rozpočte 1,5 miliardy eur na to, aby v rámci programu podporila 20.000 lízingov. Po obrovskom dopyte ich počet zvýšila na 50.000, až nakoniec v pondelok oznámila, že program zastaví, kým ho v budúcom roku opäť neobnoví.



Kabinet v Paríži ponúka takisto záujemcom o kúpu elektromobilov peňažný stimul vo výške 5000 až 7000 eur, aby dostal viac elektrických vozidiel na cesty. Celkové náklady na túto podporu sú 1 miliarda eur ročne.



Aby boli vozidlá oprávnené získať financie z oboch programov, musia spĺňať limity na množstvo uhlíka, ktoré sa vyprodukovalo pri ich výrobe aj preprave. Toto opatrenie má zabezpečiť, aby lacné vozidlá vyrobené v Číne nespĺňali podmienky.



Zoznam oprávnených áut zahŕňa 24 modelov vyrobených francúzsko-talianskym koncernom Stellantis a päť modelov francúzskej skupiny Renault. Model Y americkej automobilky Tesla tam spadá, ale Model 3 nie.



Dacia, nízkonákladová dcérska automobilka koncernu Renault, je zo zoznamu vylúčená, keďže jej model Spring sa dováža z Číny.