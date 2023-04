Francúzsko predĺžilo dotácie na elektrinu do roku 2025

Paríž 21. apríla - (TASR) - Francúzska vláda bude pokračovať v dotovaní účtov za elektrinu až do roku 2025, keďže jej ceny ovplyvňuje ruská invázia na Ukrajinu. A časť z francúzskych jadrových reaktorov zostáva odstavená, pretože potrebuje opravu. Uviedol to v piatok minister financií Bruno Le Maire pre televíznu stanicu LCI. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



"Keďže účty sú stále veľmi vysoké v porovnaní s koncom roka 2021, dávam dva roky na ukončenie dotácií na elektrinu začiatkom roka 2025," povedal Le Maire pre televíziu LCI deň po tom, ako sľúbil, že zníži štátny dlh aj rozpočtový deficit Francúzska.



Štátna energetická firma EDF vyrobila minulý rok najmenej elektriny za 30 rokov, keďže mnohé z jej jadrových reaktor boli odstavené po odhalení korózie v núdzových chladiacich systémoch.



Ceny energií v Európe rastú aj v dôsledku zníženia toku ruského plynu od invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022.



Účty za elektrinu vo Francúzsku však stúpli menej výrazne ako v mnohých iných štátoch vďaka vládnym dotáciám. Konkrétne sa zvýšili o 4 % v roku 2022 a 15 % tomto roku. Predpokladané náklady na dotácie sa odhadujú na 45 miliárd eur v roku 2023.



Le Maire však v piatok povedal, že "už nie je potrebné ďalej dotovať ceny plynu, keďže už klesli, a dodal, že dotácie sa tento rok skončia.



Minister financií pritom vo štvrtok (20. 4.) povedal, že je čas znížiť verejné výdavky, aby sa stlačil rozpočtový deficit a celkový dlh Francúzska. Tie patria medzi najvyššie v 27-člennej Európskej únii (EÚ) a v predchádzajúcich rokoch ešte vzrástli v rámci vládnej pomoci počas pandémie nového koronavírusu a vlaňajšieho prudkého zdraženia energií.



"Je životne dôležité urýchliť znižovanie dlhu odteraz do konca druhého funkčného obdobia prezidenta Emmanuela Macrona v roku 2027," povedal Le Maire vo štvrtok v rozhovore pre regionálny denník Courrier Picard.