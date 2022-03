Francúzsko predstavilo balík pomoci firmám s vysokými cenami energií

Paríž 16. marca (TASR) - Francúzska vláda v stredu predstavila balík dotácií v hodnote troch miliárd eur, ktorý má firmám pomôcť vyrovnať sa s prudkým nárastom cien elektriny a plynu v dôsledku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Minister financií Bruno Le Maire na tlačovej konferencii skonštatoval, že pomoc bude prínosom najmä pre energeticky náročný kovopriemysel a chemický priemysel, ako aj pre výrobcov papiera a potravín.



"Musíme sa pripraviť na dlhú krízu," povedal premiér Jean Castex na tlačovej konferencii pri predstavovaní nového "plánu odolnosti".



Keďže ukrajinská kríza vytvára ďalší tlak na ceny, firmám, ktorých náklady na energie predstavujú aspoň 3 % z tržieb, a ktoré čelia prevádzkovým stratám v dôsledku zvýšenia cien, pomôžu dotácie pokryť polovicu z dodatočných nákladov, vyhlásil Castex, podľa ktorého francúzska ekonomika funguje a je stále dynamická, a tak to musí zostať.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý sa usiluje o znovuzvolenie v apríli, už v sobotu (12.3.) oznámila plán v hodnote dvoch miliárd eur na zníženie cien benzínu a nafty pre spotrebiteľov o 15 centov za liter potom, čo ceny vyleteli nad dve eurá za liter.



Vlani na jeseň francúzska vláda podnikla kroky na obmedzenie rastu cien plynu a elektriny do konca roku 2022, pričom rozdala šeky domácnostiam s nízkymi príjmami, aby im pomohla vyrovnať sa s prudko rastúcimi cenami energií, ktoré sužujú celú Európu.



Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu varovala, že svet môže čeliť najväčšiemu šoku v dodávkach ropy za uplynulé desaťročia, keďže Rusko, kľúčového vývozcu ropy, zasiahli sankcie Západu za jeho inváziu na Ukrajinu.



Francúzska vláda sa preto svojimi opatreniami snaží pomôcť firmám a domácnostiam zvládnuť ekonomické dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu. Zvažuje preto, že firmám, ktoré zápasia s vysokými cenami energií alebo stratou exportných trhov, by sa mohli odložiť daňové a mzdové poplatky.



Castex ďalej uviedol, že vláda predĺži a rozšíri štátom garantované pôžičky zriadené počas krízy ochorenia COVID-19, ako aj reaktivuje schému dotácií na podporu pracovných miest, tzv. kurzarbeit, pre firmy, ktoré trpia poklesom dopytu klientov.



Nový balík zahŕňal aj opatrenia zamerané na sektor rybolovu, cestnej dopravy a stavebníctva.