Francúzsko predstavilo konsolidačný rozpočet na rok 2025

Paríž 11. októbra (TASR) - Francúzska vláda vo štvrtok (10. 10.) večer predstavila rozpočet na budúci rok. Jeho súčasťou sú škrty vo výdavkoch a dočasné zvýšenie daní pre veľké firmy. Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zníženie vysokého deficitu, by mali priniesť do rozpočtu 60,6 miliardy eur a obnoviť dôveru finančných trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cieľom konsolidačného rozpočtu je získať kontrolu nad "obrovským" dlhom, uviedol v piatok francúzsky minister financií Antoine Armand. Dodal, že vláda pozorne sleduje náladu na finančných trhoch. "Nerobíme politiku pre ratingové agentúry, ale, samozrejme, sa pozeráme na náladu na medzinárodnom trhu a na to, ako je Francúzsko vnímané," uviedol Armand v rozhovore pre televíziu France 2. "Keďže čelíme rastúcemu deficitu, musíme konať, a práve preto sme vo štvrtok predstavili ozdravný rozpočet. Bezpodmienečne musíme získať kontrolu nad naším dlhom a deficitom."



Nová vláda premiéra Michela Barniera je pod tlakom finančných trhov a partnerov Francúzska v Európskej únii, aby prijala opatrenia na konsolidáciu verejných financií. Daňové príjmy v tomto roku totiž výrazne zaostali za očakávaniami a výdavky ich prekročili.



"Rozsah navrhovanej konsolidácie a spoliehanie sa na zvyšovanie daní nás príliš nepresvedčili o tom, že vláda dokáže splniť svoj cieľ týkajúci sa deficitu v roku 2025 na úrovni 5,0 %," uviedli analytici Goldman Sachs.



Na škrty vo výdavkoch pripadnú viac ako dve tretiny plánovanej konsolidácie, zvyšok bude z vyšších daní pre firmy, bohatých a energetiku.



Rozpočtové plány počítajú s dočasnými dodatočným zdanením približne 440 ziskových spoločností s ročnými tržbami viac ako 1 miliarda eur. Tento odvod by mal do štátnej kasy priniesť v budúcom roku 8 miliárd eur a 4 miliardy eur v roku 2026. Mimoriadna daň pre námorné prepravné spoločností by mala priniesť 500 miliónov eur, respektíve 300 miliónov eur.



Vláda tiež navrhuje zvýšenie daní z leteniek a daň z používania súkromných lietadiel. Mimoriadnej dani by podliehali aj spätné nákupy akcií firiem.



Pokiaľ ide o fyzické osoby, v budúcom roku by malo platiť vyššie dane približne 65.000 domácností. Vláda počíta, že z toho na budúci rok získa 2 miliardy eur.



Návrh rozpočet vychádza z toho, že francúzsky hrubý domáci produkt v budúcom roku vzrastie o 1,1 %, pričom tento údaj podľa Armanda už zohľadňuje aj negatívny vplyv opatrení.