Francúzsko prestavia uhoľnú elektráreň Saint-Avold na plyn

Saint-Avold 16. februára (TASR) - Francúzsko prestavia jednu zo svojich dvoch posledných uhoľných elektrární Saint-Avold v Lotrinsku na plyn namiesto biomasy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Senát by mal príslušný zákon schváliť koncom marca v súlade so želaním ministra hospodárstva Erica Lombarda, uviedol ekonomický denníka Les Échos. Pôvodne plánovaný prechod na biomasu by bol totiž podstatne drahší ako prestavba elektrárne na plynovú prevádzku a v konečnom dôsledku by stál toľko, čo výstavba úplne novej elektrárne.



Francúzsky štátny energetický koncern EDF na jeseň upustil od plánov prestavby na biomasu aj v prípade druhej zostávajúcej uhoľnej elektrárne v západnom Francúzsku. Elektráreň sa mala pôvodne prestavať na drevný odpad, čo sa ukázalo ako technicky a ekonomicky nereálne. Táto elektráreň bude vyradená z prevádzky po plánovanom ukončení produkcie energie z uhlia v roku 2027.



Elektráreň v Saint-Avold bola odstavená už v roku 2022, ale počas energetickej krízy ju príležitostne opätovne pripojili k sieti, aby dodávala elektrinu počas najväčšieho zaťaženia v zime. Elektráreň bola opäť spustená aj v novembri minulého roka



Prechod na plynovú prevádzku sa teraz plánuje na leto 2026. Uhlie už roky nehrá v energetickom mixe Francúzska, kde elektrinu produkujú prevažne jadrové elektrárne, prakticky žiadnu úlohu. Podiel uhlia na výrobe elektrickej energie sa v poslednom čase pohyboval na úrovni približne 0,2 %.