Francúzsko pripravilo na podporu cestovného ruchu 1,9 miliardy eur

Paríž 21. novembra (TASR) - Francúzsko chce oživiť domáci cestovný ruch, ktorý tvrdo zasiahla pandémia. Preto pripravuje balík na jeho podporu vo výške 1,9 miliardy eur.



Francúzsky premiér Jean Castex v sobotu (20. 11.) uviedol, že investície by mali smerovať do inovácií, digitalizácie a udržateľnosti v odvetví. Cieľom je do roka 2030 upevniť pozíciu Francúzska ako poprednej svetovej turistickej destinácie. Desaťročný plán tiež počíta s niekoľkými stovkami miliónov eur na pomoc cestovným a eventovým agentúram.



V pandemickom roku 2020 prišlo do Francúzska len 40 miliónov turistov, tento rok to zatiaľ bolo 50 miliónov. To je približne len polovica v porovnaní s rokom 2019, uviedol Castex.



Na sektor cestovného ruchu pripadalo pred pandémiou 8 % hrubého domáceho produktu (HDP).