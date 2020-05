Paríž 18. mája (TASR) - Francúzsko pripravuje balík opatrení na podporu automobiliek, ktoré tvrdo zasiahla koronakríza, vrátane dotácií na kúpu elektrických vozidiel. Uviedol to v pondelok minister financií Bruno Le Maire.



„Do dvoch týždňov oznámim plán na obnovenie nákupu automobilov a prechod odvetvia k udržateľnejšiemu modelu,“ povedal Le Maire pre rozhlasovú stanicu France Info. „To znamená podporu kúpy tzv. čistých automobilov. Túto krízu musíme využiť ako páku na urýchlenie našej environmentálnej zmeny a povzbudiť Francúzov, aby kupovali autá, ktoré sú dnes príliš drahé,“ vyhlásil.



Francúzske automobilky Renault a skupina PSA, ktorej patria značky Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall, museli pre pandémiu nového koronavírusu zatvoriť továrne aj obchodné miesta. Ich odbyt tak klesol v apríli medziročne o 89 %.



Okrem toho sa Renault stále snaží zotaviť z krízy spojenej so škandálom jeho bývalého šéfa Carlosa Ghosna, ktorého koncom roka 2018 zatkli v Japonsku pre podozrenie zo zatajovania časti príjmov a zneužívanie firemných financií. Ghosn bol totiž aj šéfom aliancie Renault-Nissan-Mitsubishi.



Francúzsky štát už pripravuje núdzovú pôžičku vo výške 5 miliárd eur pre Renault. Automobilka oznámila tiež plán na zníženie výdavkov o 2 miliardy eur, ktoré by mohli zahŕňať aj zatvorenie niektorých závodov a postupné ukončenie výroby niekoľkých starších modelov.



Analytici však pripomínajú, že celková trhová kapitalizácia spoločnosti Renault je v súčasnosti len na úrovni 5,4 miliardy eur a hlavné ratingové agentúry jej znížili rating do neinvestičného pásma.



Podobne ako ostatní európski výrobcovia automobilov Renault a PSA zápasia s prechodom na elektrické vozidlá, keďže úrady na celom svete výrazne znižujú emisné limity.



Le Maire zároveň uviedol, že do 1. júla predloží záchranný plán pre francúzsky letecký sektor „a stovky tisíc pracovných miest, ktoré s tým súvisia, či už v regióne Toulouse alebo inde“. V Toulouse má totiž centrálu európsky výrobca lietadiel Airbus.