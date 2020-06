Francúzsko pripravuje záchranný balík pre letecký priemysel

Paríž 8. júna (TASR) - Francúzsko pripravuje záchranný balík v objeme niekoľkých miliárd eur pre letecký priemysel. Cieľom balíka je pomoc odvetviu, ktoré tvrdo zasiahla koronakríza, ochrana kľúčových dodávateľov pred záujmom zo strany Číny a zrejme tiež urýchlenie niektorých armádnych objednávok, uviedol francúzsky minister dopravy Jean-Baptiste Djebbari.



Vláda predstaví balík v utorok (9. 6.), ktorý má pomôcť európskemu výrobcovi lietadiel Airbus, výrobcovi motorov Safran, zbrojárskej skupine Thales a stovkám francúzskych dodávateľov tvrdo zasiahnutým následkami pandémie nového koronavírusu. Celkový objem balíka by mal dosiahnuť 10 miliárd eur, uviedol v pondelok francúzsky denník Les Echos.



"Investujeme niekoľko miliárd eur počas pomerne dlhého obdobia," povedal Djebbari v nedeľu v rozhovore pre televíziu LCI. Dodal, že štát aj Európska únia pomôžu odvetviu.



Cieľom balíka bude podpora reštartu leteckej dopravy, obnovenie výroby a rozvoj úspornejších a ekologickejších "hybridných lietadiel" do roku 2027 a do roku 2035 "uhlíkovo neutrálneho" lietadla. Letecký priemysel bude musieť výmenou za pomoc vytvoriť v Európe alebo premiestniť sem čo najviac pracovných miest.



Djebbari však upozornil, že odvetvie zrejme bude nútené škrtať pracovné miesta. Napríklad Airbus sa bude musieť vyrovnať so 40-percentným poklesom aktivity minimálne počas dvoch rokov pre prudký prepad leteckej dopravy z dôvodu pandémie.



Balík bude zahŕňať niekoľko fondov na konsolidáciu odvetvia a na ochranu kľúčových dodávateľov pred prevzatím zahraničnými investormi, uviedol Djebbari. Čínske spoločnosti predkladajú ponuky malým a stredne veľkým strategicky dôležitým firmám, ktoré sú aktuálne oslabené krízou.