Francúzsko revidovalo smerom nadol prognózu rastu ekonomiky

Paríž 19. februára (TASR) - Francúzsko revidovalo smerom nadol prognózu rastu svojej ekonomiky v roku 2024 na 1 % z pôvodných 1,4 %. Uviedol to v nedeľu (18. 2.) minister financií Bruno Le Maire, ktorý zároveň oznámil zníženie výdavkov o 10 miliárd eur. TASR správu prevzala z AFP.



Revízia "berie do úvahy nový geopolitický kontext", povedal minister pre televíziu TF1, pričom okrem iného poukázal na vojnu na Ukrajine, na situáciu na Blízkom východe, "výrazné spomalenie ekonomiky" v Číne a "recesiu v roku 2023 v Nemecku".



Slabšie daňové príjmy, ako sa očakávalo, znamenajú, že Francúzsko bude musieť ušetriť 10 miliárd eur, aby splnilo svoje rozpočtové ciele, skonštatoval.



Revidovaná prognóza hospodárskeho rastu, ktorú zverejnil Le Maire, sa zhoduje s inými odhadmi. Francúzska centrálna banka napríklad očakáva rast blízko 0,9 %, Medzinárodný menový fond predpovedal druhej najväčšej ekonomike eurozóny rast o 1 % a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) len o 0,6 %.



V rámci úspory 10 miliárd eur by malo päť miliárd eur pochádzať z rozpočtov všetkých ministerstiev. Vláda zároveň zníži financie na štátnu pomoc a rozvoj o takmer miliardu eur a ďalšia miliarda eur by išla z dotácií pre domácnosti, ktoré prechádzajú na obnoviteľné zdroje energie.



"Nebudeme zvyšovať dane," povedal Le Maire a dodal, že dokonca zachovajú plánované zníženie daní pre stredné vrstvy.



"Oznámené úspory nám umožnia zostať na ceste k znižovaniu dlhu," uviedol Jean-René Cazeneuve, parlamentný spravodajca pre rozpočet.



Ale Anne Bringaultová, šéfka programov francúzskej organizácie Climate Action Network, ktorú zasiahnu škrty, opatrenia kritizovala. Le Maire sa podľa nej rozhodol pre "nespravodlivosť" a odsúdila úspory, ktoré podľa nej pocítia tí "najzraniteľnejší". "Klíma a kúpna sila budú porazenými," dodala.



Francúzske ministerstvo financií sa stále snaží dostať verejný deficit v roku 2024 na 4,4 % hrubého domáceho produktu (HDP) z prognózovaných 4,9 % v roku 2023, uviedol Le Maire. Dodal, že vláda si ponechá otvorenú možnosť úpravy rozpočtu v lete, "v závislosti od ekonomických okolností a geopolitickej situácie".