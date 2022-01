Francúzsko sa snaží obmedziť prudký rast cien energií

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Paríž 7. januára (TASR) - Francúzska vláda pracuje na ďalších opatreniach na obmedzenie prudkého nárastu cien elektriny. Uviedol to v piatok minister financií Bruno Le Maire, ktorý sa obáva ich negatívneho politického vplyvu tri mesiace pred prezidentskými voľbami v krajine.povedal minister novinárom.Ceny energií môžu byť vo Francúzsku citlivou témou. Zvýšenie dane z pohonných látok v roku 2018 vyvolalo mesiace trvajúce násilné pouličné protesty, ktoré vyústili do širšieho protivládneho hnutia tzv. žltých viest.Vzhľadom na to, že ceny energií minulý rok na celom svete prudko vzrástli, vláda v Paríži sa zaviazala chrániť domácnosti obmedzením zvýšenia regulovaných taríf na rok 2022 len na 4 %. Ceny však pokračujú v raste a zníženie daní z cien elektriny, ktoré malo ich zdražovanie obmedziť, už nestačí.povedal Le Maire.uviedol.Paríž zvažoval, že prinúti štátom kontrolovanú energetickú spoločnosť EDF, aby predala viac jadrovej produkcie svojim konkurentom za zvýhodnenú sadzbu, čím zabráni vysokým cenám na veľkoobchodných trhoch, ktoré by sa museli premietnuť aj do regulovanej tarify pre domácnosti.Le Maire dodal, že o tom hovoril so šéfom EDF Jeanom-Bernardom Levym a eurokomisárkou pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerovou, ako aj s ďalšími európskymi komisármi na začiatku polročného predsedníctva Francúzska v Európskej únii.