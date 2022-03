Francúzi chcú prekonať odpor niektorých členov EÚ voči globálnej dani

Paríž 14. marca (TASR) - Francúzsko má v úmysle využiť utorkové (15. 3.) stretnutie ministrov financií Európskej únie (EÚ), aby prekonalo odpor niektorých členov bloku proti plánom na zavedenie globálnej minimálnej dane z príjmu právnických osôb, Vyhlásil to v pondelok minister financií Bruno Le Maire.



Takmer 140 štátov podporilo minulý rok v októbri plány na minimálnu sadzbu dane z príjmu právnických osôb vo výške 15 % ako súčasť medzinárodnej dohody, ktorá má zabrániť nadnárodným spoločnostiam zaknihovať si zisky v krajinách s nízkymi daňami.



Le Maire, jeden z najhorlivejších stúpencov reformy, sa chce počas polročného francúzskeho predsedníctva EÚ, ktoré trvá do konca júna, dohodnúť na realizácii dohody na úrovni EÚ.



Francúzsky minister novinárom povedal, že v uplynulých dňoch hovoril s partnermi z Maďarska, Švédska, Českej republiky, Poľska a Írska s cieľom dosiahnuť dohodu na utorkovom stretnutí s kolegami z EÚ. Daňové otázky si totiž vyžadujú jednomyseľné schválenie v rámci európskeho bloku.



"Stále sú tu jedna alebo dve politické prekážky, ale nie som bez nádeje, že môžeme dosiahnuť konsenzus medzi 27 (členskými krajinami)," povedal Le Maire novinárom pred stretnutím v Bruseli, ktorému bude predsedať.



Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá od začiatku vedie globálne rokovania o dohode, minulý mesiac uviedla, že dohoda je "na dobrej ceste", ale bude potrebovať politický kompromis, aby vstúpila do platnosti na budúci rok, ako sa plánovalo.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters.