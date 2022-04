Francúzsko sa snaží presadiť európske embargo na ruskú ropu

Paríž 19. apríla (TASR) - Francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire chce presadiť, aby Európa zastavila dovoz ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vláda prezidenta Emmanuela Macrona okrem už zavedeného zastavenia importu uhlia vždy požadovala aj embargo na ropu, uviedol Le Maire v utorok v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Hlavným zdrojom devíz pre ruského prezidenta Vladimira Putina je totiž už niekoľko rokov ropa, a nie plyn.



Bez zdržanlivého postoja niektorých krajín by embargo na ruskú ropu už dávno platilo, uviedol Le Maire bez toho, aby menoval, ktoré krajiny myslel. "Ešte musíme presvedčiť našich európskych partnerov."



Európska únia (EÚ) sa už dohodla na zastavení dovozu ruského uhlia a uvalila na Rusko pre jeho vojnu proti Ukrajine rozsiahle sankcie. Opakovane sa diskutuje aj o zastavení importu ruskej ropy a plynu. Nemecko, ale aj ďalšie krajiny EÚ sa obávajú, že by to spôsobilo rozsiahle ekonomické škody.